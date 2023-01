Svolta Superlega, sentenza UFFICIALE: duro colpo per Fifa e Uefa 

Nuovo colpo di scena intorno al progetto sostenuto da Real Madrid, Barcellona e Juventus

Svolta improvvisa intorno al caso Superlega dopo l’ultima sentenza pronunciata in Spagna. Il tribunale di Madrid, infatti, quest’oggi si è espresso intorno alla controversia che ha diviso nell’ultimo biennio due importanti organi come Uefa e Fifa contro i famosi club fautori della creazione di una nuova lega europea.

Nel caso specifico, con grande sorpresa, il tribunale si è pronunciato in difesa dei club fondatori della Superlega, competizione che – dopo l’appoggio iniziale di 12 importanti società in Europa – oggi ritrova al suo interno solamente Real Madrid, Barcellona e Juventus. Insomma, un progetto che non è stato ancora definitivamente scartato e che potrebbe tornare a far discutere nei prossimi mesi.

In quanto alla sentenza odierna – come riportato dall’Ansa – il Tribunale Mercantile ha accolto il ricorso numero 17, respingendo invece l’opposizione dell’Uefa con questa motivazione: “Fifa e Uefa non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da una scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la Superlega”.

Successo in tribunale per la Superlega: sentenza contro Uefa e Fifa

In attesa della sentenza finale della Corte di giustizia dell’Unione europea dei prossimi mesi, quella di oggi è un prima importante vittoria per il club a sostegno del progetto Superlega.

La sentenza esorta Fifa e Uefa ad astenersi dall’adozione di qualsiasi misura o azione ed rilascio di dichiarazioni o comunicati che impedisca o che ostacoli, in forma diretta o indiretta, la realizzazione o lo sviluppo della Superlega. La sentenza dell’Audiencia Provincial di Madrid arriva con qualche mese di anticipo rispetto a quella della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale dovrà decidere se la Uefa gode di una posizione di monopolio o meno nell’organizzazione delle competizioni europee.