DIRETTA Coppa Italia: Inter-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Atalanta, primo quarto di finale della Coppa Italia

Archiviata l’ultima giornata di calciomercato, l’Inter scende in campo questa sera nel primo quarto di finale di Coppa Italia. Il caso Skriniar ha senza dubbio rappresentato un motivi di dibattito importante nelle ultime 72 ore, ma il pass per la semifinale è un bottino troppo importante per lasciarsi distrarre dalle dinamiche di mercato.

Reduce dalla vittoria in casa della Cremonese, l’undici allenato da Simone Inzaghi affronta una delle squadre più in forma in tutta Europa in questo 2023. Rispetto alla sfida di campionato, il mister nerazzurro ha operato alcuni cambi, limitati tuttavia dalla lungo degenza di alcuni calciatori. In casa bergamasca, mister Gasperini non vuole interrompere il magic moment e ha deciso di schierare una formazione di tutto rispetto.

Finito nel mirino interista in caso di addio a Skriniar, Demiral è stato regolarmente convocato dall’ex Genoa. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro. All. Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): 1 Musso; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 42 Scalvini; 33 Hateboer, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 88 Pasalic, 10 Boga; 91 Zapata. All. Gian Piero Gasperini.