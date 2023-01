DIRETTA | Intrigo Zaniolo: Roma ferma sulla sua posizione, serve un rilancio

A Roma è ancora aperto ed in attesa di risoluzione il caso Nicolò Zaniolo. Tutti gli aggiornamenti sul fantasista giallorosso che ha il futuro in bilico

In casa Roma manca ancora una soluzione all’intrigo di mercato legato a Nicolò Zaniolo, che aveva pressato nelle scorse settimane i giallorossi per lasciare subito il club in questa sessione. Una soluzione conveniente a tutte le parti in causa non è ancora stata trovata.

Nella giornata di ieri lo stesso fantasista capitolino aveva lanciato un altro segnale di rottura inequivocabile sui social rimuovendo dalla sua ‘bio’ di Instagram la dicitura ‘Football Player AS Roma’, presente invece in precedenza. Il ragazzo rimane in attesa di un’offerta che possa risolvere una volta per tutte la situazione spinosa che si è venuta a creare, trovando il modo di soddisfare sia lui che la Roma. Nei giorni scorsi era stato lo stesso Zaniolo a rifiutare il pressing del Bournemouth, mentre non sono in corso trattative tra il Lipsia e i capitolini. La posizione dei giallorossi resta ferma col calciatore ora fuori dal progetto. Servirà però una svolta: tutti gli aggiornamenti.

LIVE

12.45 – Solo un rilancio del Leeds (con cui è stato chiuso Llorente) o di un altro club di Premier può cambiare lo scenario.

12.20 – Zaniolo ancora assente a Trigoria per gli allenamenti. Non si tratta di una scelta concordata con la società.