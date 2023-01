Lazio, Pellegrini si è ridotto di molto l’ingaggio per la firma: tutti i retroscena | CM.IT

Luca Pellegrini è tornato ufficialmente in Serie A e vestirà la maglia della Lazio targata Maurizio Sarri: ecco i retroscena dell’affare

E anche questa campagna acquisti invernale è giunta al termine, almeno per quanto concerne la Serie A. Le ultime 48 ore sono state, come sempre, alquanto movimentate, con i vari uomini mercato dei club impegnati nella solita lotta contro il tempo. Si è presa la scena pure la Juventus, che ha provato in extremis a riportare Cambiaso in bianconero dal Bologna.

Gli emiliano, però, non ne hanno voluto sapere e alla fine il ritorno non si è concretizzata. Un altro, invece, è divenuto ufficialmente realtà a pochi minuti dal gong finale. Il riferimento è al ritorno nel nostro campionato di Luca Pellegrini, terzino di proprietà della ‘Vecchia Signora’ passato in prestito alla Lazio targata Maurizio Sarri. Stando alle ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, il classe ’99 si è ridotto di molto il suo ingaggio pur di passare subito alla corte del tecnico ex Napoli. Ciò ha permesso ai biancocelesti di affondare, con Juventus e Eintracht Francoforte che hanno sciolto il prestito concordato la scorsa estate.

I biancocelesti monitoravano da tempo questa pista e ora sono riusciti ad assicurarsi le prestazioni dell’ex Roma, il quale senza dubbio potrà dare un contributo rilevante alla causa capitolina. Serviva necessariamente una nuova pedina di ruolo nella casella del terzino sinistro. Gli unici in rosa erano Hysaj e Fares (entrambi adattati). Quest’ultimo era pronto per prendere il volo in direzione Alanyaspor: il trasferimento non è stato ultimato, ma in Turchia restano ben otto giorni a disposizione, perciò il tempo per concludere l’affare c’è. Il matrimonio tra Pellegrini e la Lazio è avvenuto comunque e, in tal senso, è stata assolutamente decisiva la mossa del laterale romano relativa al taglio molto importante del suo stipendio.

Lazio, ampia riduzione dell’ingaggio per Pellegrini: così l’affare è andato in porto

Un gesto da non sottovalutare e per nulla scontato, che attesta la grande voglia di Pellegrini di sposare il progetto biancoceleste. Tale operazione, tra l’altro, gli permette di proseguire la sua crescita professionale nella sua città, dove è partito.

Tutt’altro che esaltante l’esperienza in Germania con l’Eintracht Francoforte. Difatti, l’esterno basso non è riuscito a ritagliarsi molto spazio agli ordini del trainer Oliver Glasner. Ora Pellegrini si augura di avere maggior fortuna con gli ‘Aquilotti’, sperando che la scelta di ridursi parecchio lo stipendio possa ripagarlo presto.