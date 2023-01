“Veto su Conte”: la Juventus ha scelto il nuovo allenatore

Il giornalista Emanuele Gamba è intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play per parlare della Juve: tra sentenze e nuovo allenatore

E’ sempre la Juventus a prendersi la scena nel calcio italiano. Tra campo e tribunali, il club bianconero vive un momento particolarmente complicato.

A parlarne, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, è il giornalista Emanuele Gamba che ha iniziato con la questione societaria e la possibilità di veder cancellati i 15 punti di penalizzazione: “La giustizia italiana ci ha insegnato che con il coinvolgimento di enti importanti, le pene possono essere cancellate. Non c’è soltanto una questione di giustizia, ma anche di peso politico ed economico. Il calcio sta giudicando sé stesso e dovrà valutare il peso della Juventus. Un conto è vendere i diritti tv con la Juve dentro, altro con la Juve fuori. Di certo, sappiamo che la Juve ha commesso irregolarità gravi”.

Da questo punto di vista, Gamba sottolinea come in casa Juventus “c’è grande preoccupazione e l’urgenza di contenere i danni”. A dimostrarlo c’è l’azzeramento del vecchio cda: “Questo è il dato da cui non si può prescindere, poi è chiaro che la Juve uscirà con le ossa rotte. Sono molto preoccupati anche per i risvolti finanziari e la eventuale esclusione dall’Europa. Sicuramente non è una società serena ora la Juve”.

Calciomercato Juventus, Gamba: “Gasperini uomo giusto”

Si parla anche degli effetti su campo e mercato della situazione bianconera. Così l’idea di Gamba è che “la Juventus alleggerirà molto il monte stipendi” anche se c’è da vedere se ci sarà qualche giocatore che chiederà di andare via.

“Dopo la sentenza non sembra che i giocatori abbiano reagito in maniera molto viscerale come i tifosi speravano – afferma il giornalista – con attaccamtento a prescindere”. Su Allegri, invece, è ovviamente “anche lui sotto esame” anche se “dopo la sentenza ha trovato le parole giuste ed è diventato il riferimento della società”. Il campo però ha detto altro: “Non è riuscito a provocare la giusta reazione nella squadra e ci sono perplessità sulla formazione schierata a Napoli e contro il Monza”.

Sul futuro del tecnico, Gamba dice la sua: “Può esserci ambivalenza sul suo conto ai piani alti poi c’è da considerare l’ingaggio altissimo. Se la Juve deve ridimensionarsi pesantemente, sarebbe logico ripartire da uno come Gasperini. SE, invece, ci fossero ancora ambizioni, allora andrebbero bene Allegri e Conte, anche se ci sono da considerare i costi del tecnico del Tottenham e il veto di John Elkann“.