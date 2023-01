“Ne sono sicuro”: Lippi ha una certezza su Skriniar

Il noto agente Davide Lippi è intervenuto quest’oggi a Calciomercato.it su Tv Play parlando dello spinoso tema Milan Skriniar e non solo

Dopo poco meno di un mese si è chiuso il calciomercato in Serie A, almeno quello in entrata. Sì, perché all’estero è ancora aperto in diversi paesi e non è da escludere che avvenga qualche altra operazione sul fronte uscite da qui ai prossimi giorni. Nelle ultime settimane, inoltre, hanno tenuto banco alcune situazioni alquanto spinose.

A cominciare dall’intricata vicenda riguardante il futuro di Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha già firmato il contratto col Paris Saint Germain per giugno. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, c’è stato un tentativo da parte dei parigini di anticipare l’arrivo del classe ’95 a gennaio, ma l’offerta avanzata è stata ritenuta insufficiente dalla ‘Beneamata’. Nessun rilancio: Skriniar – non convocato da Inzaghi per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta – si accaserà a Parigi in estate a parametro zero, a meno di clamorose sorprese a questo punto. Sull’ex Sampdoria si è così espresso il noto agente Fifa Davide Lippi, intervenuto quest’oggi ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play: “Io non ne farei una questione. Skriniar ha il contratto in scadenza fino a giugno, le valutazioni sono state fatte da lui – ha dichiarato Lippi -. Sono sicuro che si renderà ancora protagonista di grandi prestazioni con la maglia dell’Inter, che ha una buona squadra ed è allenata bene“.

Lippi a Tv Play su Zaniolo: “Sono dispiaciuto”

Breve passaggio, poi, anche su Nicolò Zaniolo, rimasto alla Roma da separato in casa: “Non è un mio assistito. Sono dispiaciuto per la situazione come tutti gli amanti del calcio. Per il resto parliamo di cose interne di spogliatoio e dei diretti interessati“.

Al contrario del talento giallorosso, Leonardo Spinazzola appartiene alla scuderia di Lippi. Quest’ultimo ha anche rilasciato un annuncio sulle condizioni dell’esterno ex Juventus, il quale ha subito di nuovo un infortunato: “Ha avuto una distrazione di primo grado, non di grande entità. Lui è sereno, anche se ovviamente dispiaciuto. Aveva ritrovato il campo e stava bene. Tra una settimana/dieci giorni dovrebbe rimettersi di nuovo in pista“.