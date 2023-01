Caso Skriniar, Marotta prende posizione

Il caso Skriniar ha agitato gli ultimi giorni di mercato dell’Inter: ora l’amministratore delegato Marotta prende posizione

In Francia il mercato chiude tra qualche ora, ma ormai il dado è tratto: Milan Skriniar chiuderà la stagione con la maglia dell’Inter e soltanto dalla prossima stagione vestirà la maglia del PSG.

Un caso, quello del difensore slovacco, che ha animato gli ultimi giorni in casa nerazzurra e sul quale ha preso posizione l’amministratore delegato Giuseppe Marotta parlando a ‘Mediaset’ nel pre-gara della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta: “Skriniar ha fatto una scelta e noi dobbiamo rispettarla. Siamo convinti che, visto la professionalità e serietà che ha sempre dimostrato, sarà all’altezza del ruolo e della maglia che sta indossando”. Il dirigente allarga anche il discorso: “Il mondo del calcio è normale che cambi da un anno all’altro. Ormai le bandiere nei club non possono più essere immaginate: ci sono dinamiche per cui i giocatori cambiano maglia frequentemente. Dobbiamo abituarci a questo calcio, lontano da romanticismo e sentimenti. Sicuramente non è quello che gradiamo noi, né i nostri tifosi: però ci confrontiamo con professionisti”.

Inter, Marotta su Lukaku: “Inattaccabile”

Marotta si è soffermato anche su Romelu Lukaku, schierato dal primo minuto contro l’Atalanta.

“La partita è il miglior allenamento. – ha dichiarato l’ad nerazzurro – Lukaku non è al 100%, ma per impegno, motivazioni e professionalità è inattaccabile. Abbiamo valutato queste situazioni e ci hanno portato a far dare una valutazione positiva al ragazzo. Speriamo che riesca a tornare il Lukaku che tutti conosciamo”.