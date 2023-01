Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 30 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 30 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con il momento di profonda crisi del Milan, ancora una volta pesantemente sconfitto (2-5 con il Sassuolo): “Pioli si gioca tutto“, con il tecnico che vede la sua posizione a rischio in caso di altro capitombolo nel derby con l’Inter di domenica prossima. Grande difficoltà anche per la Juventus, battuta in casa (0-2) dal Monza e con Allegri che invita, vista la situazione, a fare punti per la salvezza: “Allegri accusa“. Intanto, il Napoli continua a vincere, battendo anche la Roma e volando via: “Napoli Osi, fuggi e fai +13“.

Il ‘Corriere dello Sport’ celebra quella che per gli azzurri sta iniziando a diventare una cavalcata verso lo scudetto: “Solo Napoli“, con la squadra di Spalletti che allunga su tutte le inseguitrici. Prova a rimanere non troppo distante solo l’Inter, che però è alle prese col caso Skriniar: “Skriniar, si decide oggi“. Intanto, Djokovic vince ancora gli Australian Open (decima volta in carriera): “Djokovic da numero 1“.

Su ‘Tuttosport’, spazio al ko clamoroso della Juventus, con il titolo ironico nei confronti sia della giustizia sportiva che dei bianconeri: “Tranquillo Chinè, la Juve fa da sè“. E al Milan, come detto, le cose non vanno meglio: “Il Milan si ritira. Pioli a picco, tutti a rischio“. Il Napoli, invece, continua a sognare: “Osimhen, ma che gol hai fatto?“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 30 gennaio 2023

Weekend calcistico molto intenso anche all’estero. In Spagna, c’è il Barcellona che prova ad allungare, con il Real Madrid che in casa non va oltre il pari con la Real Sociedad e scivola a -5: “Frenazo” è il titolo di ‘As’.

In Inghilterra invece, momento di grandissima difficoltà per il Liverpool, in ritardo in campionato e fuori anche dalla FA Cup dopo il ko con il Brighton di De Zerbi. Le scuse di Robertson ai tifosi nel titolo del ‘Daily Express’: “We’re in a sorry state“.