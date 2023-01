Bove ancora alla Roma, l’agente: “Vuole continuare questa avventura”

Le dichiarazioni di Diego Tavano sul giocatore giallorosso ma non solo. Arrivano le parole anche su altri due suoi assistiti

Sono tanti i giovani che si sono messi in mostra con la maglia della Roma da quando è arrivato Jose Mourinho in panchina.

Tra i ‘bambini’, come ama chiamarli il portoghese, che hanno fatto il salto dalla Primavera alla prima squadra c’è anche Edoardo Bove. I giallorossi, come raccontato, credono tanto nel centrocampista classe 2002, che avrebbe potuto lasciare la Capitale solamente in prestito o attraverso una cessione con clausola di recompra.

L’agente, Diego Tavano – intervenuto ai microfoni di TvPlay-Calciomercato.it, su Twitch, direttamente dall’evento “Il Calciomercato – Charity Night” – ha parlato del suo futuro: “Se rimane alla Roma? Si, lo speriamo. E’ romano e romanista, si sente parte del progetto e vuole continuare questa avventura iniziata quando era bambino. Vorrebbe avere l’occasione di fare un gol decisivo e esultare sotto la curva. Rimaniamo, tutti gli attestati di stima fanno piacere. Sono arrivate richieste dall’estero, ma sapendo come la pensano in società non le abbiamo portate avanti. L’allenatore gli sta insegnando come interpretare le partite e metterci tutto sé stesso. Si completerà e diventerà un giocatore importante anche per la Nazionale”.

TVPLAY | Da Gyomber a Fuzato: il punto dell’agente

Diego Tavano ha poi parlato anche di Gyomber e Fuzato. Il 30enne slovacco continuerà a giocare con la maglia della Salernitana:

“Erano mesi che parlavamo di rinnovo, sono arrivate proposte che hanno messo pressione alla società – prosegue l’agente -. Il ragazzo è adorato dal pubblico di Salerno. Lui ama Salerno. Quando l’ho preso per portarlo a rinnovare aveva gli occhi lucidi e mi raccontava ogni angolo della città, come se si sentisse figlio di quel territorio. Non ho avuto dubbi nel fargli continuare una storia d’amore che parte da una promozione e continua con la salvezza dello scorso anno”

Nessun dubbio sul portiere che sta vestendo la maglia dell’UD Ibiza: “E’ uno tra i migliori de LaLiga 2. E’ forte. Mai avuto dubbi che potesse arrivare a quei livelli. Delle squadre della Liga e non solo ci stanno chiamando. Vuol dire che abbiamo fatto la scelta giusta. Arriverà lontano”.