Ha fatto la sua scelta, Ziyech arriva sul gong: l’Inter è avvisata

Per Ziyech si preannuncia una trattativa a sorpresa: ha fatto la sua scelta, l’Inter è avvisata

Hakim Ziyech sul gong. L’esterno marocchino, da tempo ormai in uscita dal Chelsea, sembra essere pronto a cambiare squadra proprio l’ultimo giorno di mercato.

Trasferimento in prestito che, stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, è in fase avanzata, anche se manca ancora l’accordo tra i club. Il primo è ovviamente il Chelsea che, dopo un mercato faraonico, deve liberare spazio in rosa. Il secondo è il Paris Saint-Germain che, un po’ a sorpresa, ha puntato sul calciatore che da tempo è nel mirino del Milan e piace anche alla Roma che cerca un sostituto di Zaniolo.

L’affare è nato nelle ultime ore e potrebbe concretizzarsi nell’ultima giornata di calciomercato invernale. Il Psg ha rotto gli indugi e avviato le trattativa con la società londinese per il prestito del semifinalista dei mondiali 2022 con il Marocco. Una trattativa che ‘L’Equipe’ racconta come molto veloce e che partono da una base solida: la preferenza espressa da Ziyech per la destinazione parigina.

Calciomercato, intreccio Ziyech-Skriniar

Il calciatore, corteggiato anche dal Manchester United, oltre che da Roma e Milan, avrebbe dato la priorità al trasferimento al Paris Saint-Germain ed ora si attende l’accordo tra le due società per formalizzare l’affare.

Con l’arrivo di Ziyech in prestito, la società francese potrebbe inoltre liberare ulteriore budget per dare l’assalto finale a Skriniar e anticipare il suo arrivo (ormai certo per giugno) a gennaio. L’Inter è disposta a cedere il difensore slovacco, a patto di poter chiudere per un sostituto, a fronte di un’offerta di circa venti milioni di euro, cifra alla quale il Psg finora non si è avvicinato. Il prestito di Ziyech potrebbe dare la spallata decisiva in un intreccio che coinvolgerebbe Inter, Milan e Roma.