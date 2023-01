Juventus, dal colpo in entrata al possibile addio di Vlahovic: “Attenzione a questo club”

Calciomercato Juventus, le ultime sulle mosse dei bianconeri: da Vlahovic alle altre possibili uscite. Lo scenario.

Dopo il pareggio contro l’Atalanta la Juventus ha perso contro il Monza all’Allianz Stadium in un match dal peso specifico non indifferente. I bianconeri, infatti, sono stati sconfitti per 2-0, manifestando lacune tecniche, tattiche e psicologiche, alcune di queste certamente derivanti dalla penalizzazione dei 15 punti.

Alla luce delle ben note vicissitudini extracampo, ovviamente, i bianconeri non hanno ricoperto un ruolo di nevralgica importanza nella sessione invernale di calciomercato che domani chiuderà ufficialmente i battenti. La ‘Vecchia Signora’, però, ha battuto un colpo in uscita, riuscendo a trovare l’accordo con il Leeds per la cessione di Weston Mckennie. Una trattativa che, come raccontato da Calciomercato.it, ha vissuto un’accelerata importante negli ultimi giorni, con le parti che si sono avvicinate sensibilmente fino a suggellare l’intesa definitiva. Tuttavia sono ancora molte le gatte da pelare in casa Juventus: la situazione Vlahovic, ad esempio, è da monitorare con estrema attenzione, così come il rebus legato al possibile riscatto da parte del Chelsea di Zakaria.

Calciomercato Juventus, possibile addio di Vlahovic e colpo Maehle: le ultime

Intervenuto nel corso della diretta su Top Calcio 24, il giornalista Nicola Gallo ha fatto il punto della situazione in merito ai possibili movimenti della Juventus. Gallo ha posto l’accento proprio sulle situazioni Zakaria e Vlahovic: “Zakaria è partito molto male al Chelsea, poi è migliorato ed ha trovato continuità. Questa super campagna acquisti da parte dei Blues chiaramente mette a rischio il riscatto. Si lavora per far rimanere l’elvetico in Premier League e con cui riuscire ad incamerare soldi importanti.

Vlahovic al Barcellona? Credo sia meta meno appetibile ma secondo me la squadra da temere è l’Arsenal. Tra Vlahovic e Pogba, avrei più perplessità sulla permanenza di Vlahovic che su quella del francese, nel caso in cui la Juve dovesse restare fuori dalle Coppe”.

Infine una chiosa sul mercato in entrata e sulle voci di un prolungamento di Allegri: “Attenzione a Maehle dell’Atalanta, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Allegri? Non si parla di rinnovo ora.”