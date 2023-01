La priorità è il bomber: l’Inter perde Lautaro Martinez

L’Inter rischia di perdere Lautaro Martinez: la priorità è il bomber e la big punta proprio l’attaccante dei nerazzurri

L’Inter ringrazia Lautaro Martinez. E’ il Toro con la sua doppietta contro la Cremonese ad aver permesso ai nerazzurri di archiviare il ko interno contro l’Empoli e provare a tenere in piedi la corsa scudetto.

La squadra di Inzaghi è ora a tredici punti dal Napoli e ha allungato sulle altre rivale per la Champions vincendo la Cremonese. Un successo che porta la firma del ‘Toro’, protagonista con i due gol della rimonta e arrivato per il quarto anno consecutivo in doppia cifra (sono 11 le reti realizzate). Il Mondiale ha sicuramente fatto bene a Martinez che nelle ultime uscite dell’Inter non ha mai mancato l’appuntamento con il gol: Monza, Verona, Cremonese in campionato, Milan in Supercoppa, Parma in Coppa Italia le partite che vedono il suo nome nel tabellino dei marcatori. Un rendimento che si è impennato dopo la vittoria del Mondiale e che, ovviamente, attira anche l’interesse di qualche big d’Europa.

Calciomercato Inter, serve un bomber: prendono Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è un nome che piace in Premier League, ma non soltanto. L’argentino ha estimatori anche in Spagna dove, prima del suo rinnovo con l’Inter, è stato accostato a tutte le big.

Un interesse che potrebbe ora tornare di moda: il Real Madrid, infatti, ha come priorità nel mercato estivo l’acquisto di un bomber che possa sostituire Benzema o eventualmente affiancarlo. Di nomi non ne mancano e tra questi c’è anche Lautaro Martinez. Per strapparlo all’Inter servirà ad ogni modo una offerta davvero importante.

Legato ai nerazzurri fino al 2026, il ‘Toro’ potrebbe fare prima le valigie e trasferirsi al ‘Bernabeu’ dove è seguito davvero da molto tempo. Per convincere l’Inter servirà una offerta importante, da 70-80 milioni di euro almeno e non è detto che dalla Spagna non arrivi una proposta del genere. Sempre che non si muova in maniera prepotente la Premier League con la sua potenza economica in grado di sbaragliare la concorrenza. Real compreso.