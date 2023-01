No a Conte: così l’Inter cede anche Dumfries

Oltre a Skriniar, l’Inter rischia di dover dare addio, nelle ultime ore di mercato, anche a Dumfries: l’intreccio con Conte

Il weekend di campionato fa sorridere l’Inter, che in casa della Cremonese ha parzialmente riscattato la sconfitta con l’Empoli e si ritrova da sola al secondo posto per i passi falsi di Milan, Roma e Lazio. Se la distanza dal Napoli resta quasi siderale, per i nerazzurri un segnale importante quanto meno per provare a consolidare la sua posizione nella corsa per entrare tra le prime quattro. Ma le prossime ore saranno delicatissime dal punto di vista del mercato, e non solo, per la squadra di Simone Inzaghi.

Domani sera, appuntamento di una certa importanza, in campo, con il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Al momento di scendere in campo, si sarà già chiusa la finestra di trasferimenti di gennaio. Con la partenza di Skriniar verso il Psg che inizia a diventare possibilità concreta e l’Inter che, come raccontato da Calciomercato.it, valuta tre nomi per la sostituzione dello slovacco. E il difensore potrebbe non essere l’unico a lasciare Milano tra oggi e domani. Grande attenzione infatti alla situazione di Denzel Dumfries.

Inter, allarme Dumfries: Conte ci riprova all’ultimo

Molte le discussioni attorno all’olandese negli ultimi tempi. Come raccontato da Calciomercato.it, l’agente Rafaela Pimenta ha tenuto aperta la porta a una partenza di Dumfries entro il 31 gennaio. Una ipotesi cui l’Inter ha aperto a sua volta, ma solo a fronte di una offerta super, intorno ai 50 milioni.

Occhio al possibile tentativo last minute del Tottenham di Antonio Conte, con il quale si incrociano nuovamente le strade. Gli ‘Spurs’, per la fascia, si erano orientati con decisione su Pedro Porro dello Sporting CP. Ma le ultime notizie riportate dal ‘The Athletic’, riferiscono che la trattativa tra gli inglesi e i portoghesi si sarebbe arenata di fronte al rifiuto di questi ultimi per un’offerta ritenuta non soddisfacente. Ecco che dunque da Londra potrebbe partire una nuova offensiva per Dumfries. Le prossime ore si preannunciano particolarmente calde da questo punto di vista.