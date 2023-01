Follia tutta italiana: espulso dopo 13 minuti

L’arbitro non ha avuto dubbi: espulsione diretta per il giocatore, entrato in campo solo pochi minuti prima

Il centrocampista italiano non giocava in campionato dallo scorso 1 gennaio ma il suo ritorno in campo non è stato certo dei migliori.

La partita di Marco Verratti è durata, infatti, solamente tredici minuti. L’ex Pescara, subentrato al 46′, al posto di Vitinha, nel corso del match che vede di fronte il Psg e il Reims, è andato anzitempo negli spogliatoi, al 59esimo, per via di un’espulsione diretta.

L’arbitro Buquet ha deciso di estrarre il cartellino rosso ai danni di Verratti protagonista di un’entrata in scivolata sulla caviglia destra di Ito.

Psg, espulsione e beffa: pareggio all’ultimo secondo

La squadra di Galtier aveva trovato il vantaggio al 51′ grazie al solito Neymar. Un uno a zero prezioso per il Psg, reduce dal ko contro il Rennes, che avrebbe allungato sul Lens, ieri fermato sul pari dal Troyes.

Nel finale, a tempo scaduto, però, il Reims è riuscito a trovare, il gol del pareggio con Balogun. L’attaccante è stato bravo a scattare sul filo del fuorigioco, presentarsi davanti a Donnarumma e saltarlo, prima di metterla dentro. Un gol, che chiaramente fa impazzire di gioia i biancorossi, che guadagnano un punto sulla zona retrocessione, ora lontana undici lunghezze, e soprattutto il Lens, che resta in scia, a soli tre punti dal Psg.