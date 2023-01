HIGHLIGHTS | La Lazio scappa, la Fiorentina la riprende: Sarri ringrazia la traversa

Pareggio tra Lazio e Fiorentina nel match valido per la 20a giornata di Serie A: Nicol Gonzalez riprende Casale

Manca l’appuntamento con l’allungo Champions la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti falliscono l’aggancio all’Inter al secondo posto in classifica dopo il pareggio 1-1 contro la Fiorentina.

I padroni di casa accarezzano la vittoria per tutto il primo tempo, dopo aver trovato il gol in avvio di partita con Casale, ma devono incassare il pareggio ad inizio secondo tempo. Una sfida equilibrata, ma non per questo brutta quella tra Lazio e Fiorentina. I padroni di casa passano subito con Casale, più lesto di tutti ad avventarsi su un pallone vagante dopo una mischia in area. I toscani sembrano accusare il colpo e Luis Alberto ha la palla del raddoppio ma fallisce l’occasione. Ci prova Jovic ma trova Provedel pronto e così all’intervallo si va sullo 0-0.

Lazio-Fiorentina 1-1: marcatori, classifica e highlights

Nella ripresa la Fiorentina inizia con un altro piglio. Dopo quattro minuti è una perla di Nico Gonzalez a ristabilire la parità. I viola vanno a caccia del gol del raddoppio ma è Felipe Anderson ad andare più vicino alla rete: la sua conclusione finisce a lato.

Ancora Provedel deve impegnarsi per smanacciare un pericoloso colpo di testa di Jovic. Le squadre si affrontano a viso aperto e vanno alla ricerca del gol vittoria. Sarri manda in campo Immobile nei venti minuti finale e i biancocelesti provano l’assalto ma è la Fiorentina a recriminare per la traversa nell’ultima azione di Milenkovic. Finisce 1-1 con la Lazio che raggiunge Milan e Atalanta.

LAZIO-FIORENTINA 1-1: 8′ Casale (L), 49′ Nico Gonzalez (F)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 50, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Roma* 37, Udinese* 28, Torino 27, Empoli 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus** 23, Salernitana 21, Lecce e Sassuolo 20, Spezia 18, Verona* 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.

*Una partita in meno

**15 punti di penalizzazione