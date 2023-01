Juventus-Monza, i convocati di Allegri: la decisione UFFICIALE su Vlahovic e Pogba

Juventus-Monza, diramata la lista dei convocati da parte di Max Allegri. Le scelte dl tecnico livornese su Pogba e Vlahovic.

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il fischio d’inizio della gara tra Juventus e Monza. Appuntamento importante per i bianconeri, che dopo la debacle del “Maradona” sono riusciti a strappare un pareggio importante al cospetto della slanciatissima Atalanta di Gasperini.

Vlahovic e compagni dovranno rispondere sul campo al tam tam mediatico delle ultime settimane. Proprio l’attaccante serbo figura nella lista dei convocati diramata da Max Allegri. Il serbo, così come Pogba, scalda i motori e salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe accomodarsi in panchina. Si tratta di due recuperi importanti per la Juventus, con Vlahovic e Pogba che contribuiranno ad aumentare in maniera importante il bagaglio tecnico della compagine bianconera e il ventaglio di alternative a disposizione di Max Allegri.

Ricordiamo che il serbo è rimasto fermo ai box dal 21 ottobre: l’ultima apparizione ufficiale dell’ex attaccante della Fiorentina con la maglia della Juventus si è materializzata contro l’Empoli. Una fastidiosa pubalgia ha frenato la corsa dell’attaccante, che neanche in Nazionale negli ultimi Mondiali è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Dopo un vero e proprio calvario, dunque, Vlahovic lentamente è pronto a riprendersi le chiavi dell’attacco bianconero.

Juventus, Allegri recupera Pogba e Vlahovic: i convocati in vista della sfida con il Monza

In vista della sfida contro il Monza è stato recuperato anche Paul Pogba, che si è guadagnato la prima convocazione ufficiale dopo la lunga convalescenza seguita all’operazione al menisco. Il rientro di Pogba, vero fiore all’occhiello della scorsa campagna acquisti bianconera, nelle idee di Allegri dovrebbe garantire il salto di qualità alla mediana della “Vecchia Signora”. Ecco la lista dei convocati completa in vista della sfida contro il Monza:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

ATTACCANTI: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior