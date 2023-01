Vlahovic e Pogba subito in campo: Allegri ‘anticipa’ i cambi

Prima del fischio d’inizio di Juventus-Monza, Massimiliano Allegri ha parlato anche dei ritorni di Pogba e Vlahovic: “Li aspettavamo”

Quella contro il Monza di questo pomeriggio non è una partita come le altre per la Juventus: la squadra di Massimiliano Allegri, infatti, ritrova finalmente anche Pogba e Vlahovic.

Prima del fischio d’inizio, ai microfoni di ‘DAZN’, il tecnico livornese ha presentato la sfida:”Mi aspetto una Juve che deve fare una partita compatta, con ordine, comunque il Monza è una buona squadra e sta facendo un ottimo campionato. Per noi è una partita difficile, perché dopo l’Atalanta dove c’è stata una reazione di nervi, oggi c’è una partita completamente diversa. Dobbiamo tornare alla vittoria davanti al nostro pubblico e quindi sarà difficile”. Allegri, poi, ha anticipato che Pogba e Vlahovic potrebbero essere due dei cambi di questa partita.

Allegri abbraccia Pogba e Vlahovic: “Saranno giocatori importanti”

Finalmente torna nella lista dei convocati Paul Pogba, dopo il ritorno a Torino a parametro zero di questa estate: insieme a lui, in panchina contro il Monza per il match di Serie A, c’è anche Dusan Vlahovic.

Prima del match, nel corso del riscaldamento, l’Allianz Stadium ha riservato cori e applausi per il ‘Polpo’ che ha risposto ringraziando il pubblico. Massimiliano Allegri ha parlato di quanto sia felice di riavere a disposizione due stelle come Vlahovic e Pogba:”Li aspettavamo, sappiamo che è tanto che non giocano e che non hanno tanto minutaggio.

L’importante è averli e come cambi saranno giocatori importanti”. Infine, il tecnico della Juventus ha spiegato la scelta di puntare su De Sciglio dall’inizio:”Mattia ha fatto un buon test giovedì di 45 minuti e oggi in quella posizione lì ho preferito partire con lui. Vedremo come si svolgerà la partita, comunque avremo alternative a gara in corso”.