DIRETTA Serie A, Lazio-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo le sfide Milan-Sassuolo e Juventus-Monza, scendono in campo Lazio e Fiorentina per la ventesima giornata del campionato di Serie A

Dopo la roboante vittoria per 4-0, mai in discussione, ottenuta contro il Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli, la Lazio torna in campo e, per la ventesima giornata del campionato di Serie A, ospita la Fiorentina.

I biancocelesti, guidati in panchina da Maurizio Sarri, reduci da tre risultati utili consecutivi, sono in piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League e non intendono fermarsi proprio adesso. Di contro, i viola di Vincenzo Italiano vivono un momento decisamente complicato e arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro il Torino di Ivan Juric, la terza nelle ultime cinque partite disputate. La vittoria manca dal 7 gennaio, 2-1 casalingo rifilato al Sassuolo di Alessio Dionisi, e veleggiano a metà classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-FIORENTINA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Kouame, Jovic. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Inter* 40, Milan* 38, Atalanta* 38, Lazio 37, Roma 37, Udinese 28, Torino* 27, Empoli* 26, Bologna* 26, Monza* 25, Juventus** 23, Fiorentina 23, Salernitana 21*, Lecce* e Sassuolo* 20, Spezia* 18, Verona 12, Sampdoria* 9, Cremonese* 8.

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione