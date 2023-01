Caso Skriniar, decisione presa: via subito, ecco il sostituto

In casa Inter, Skriniar rappresenta sempre più un caso: la scelta in merito alla sua permanenza in nerazzurro è stata già fatta

La vittoria del primo trofeo stagionale con il successo nel derby contro il Milan è quasi passata in sordina visto quanto sta accadendo in casa Inter in merito al caso Milan Skriniar.

Il giocatore avrebbe già annunciato il suo trasferimento al Paris Saint-Germain con le parole riportate dal sito della federazione slovacca ‘futbalsfz.sk’. Parole poi sparite, ma che di certo non faranno piacere alla dirigenza e all’ambiente nerazzurro. Una ennesima goccia che rischia di far traboccare un vaso ormai colmo e una situazione che potrebbe stravolgersi nelle ultime ore di mercato. I nerazzurri nel frattempo guardano a possibili sostituti: uno è il portoghese Djalo, passato tra l’altro dalla Primavera del Milan e valutato dal Lille 15-20 milioni di euro. Intanto l’ipotesi che Skriniar possa lasciare Milano già in queste ultime ore non è affatto da escludere.

Inter, i tifosi hanno scelto: Scalvini l’erede di Skriniar

Per questo motivo sul nostro canale Telegram abbiamo chiesto cosa dovrebbe fare Marotta per riuscire a risolvere il rebus legato al difensore slovacco.

Per il 37% la giusta soluzione sarebbe cedere Skriniar nel corso del mercato di gennaio, ma acquistare il sostituto a giugno. Sostituto individuato in Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta e tra i più promettenti (se non il più promettente) del panorama italiano. Il 25% ritiene invece che il sostituto migliore potrebbe essere un affare a costo zero, che potrebbe arrivare o dalla Roma, come Chris Smalling o dall’estero, come il francese Evan N’Dicka, in scadenza con l’Eintracht Francoforte.

Il 18% a testa ha scelto altre opzioni. Chi ritiene che la soluzione migliore sia quella di cedere il giocatore subito e optare per una soluzione come Milenkovic, un difensore che già ben conosce il campionato di Serie A, chi ritiene che sarebbe meglio concludere questa stagione con Skriniar in rosa, contando su di lui per il resto degli impegni stagionali e portandolo a scadenza a giugno, perdendolo poi a zero.