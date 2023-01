Inter, rottura con Skriniar: “Lo ha comunicato ai dirigenti”

Il centrale slovacco ha già firmato un pre-accordo con il Paris Saint Germain a fronte della scadenza del contratto

Mancano poco meno di 48 ore alla chiusura del calciomercato in Italia e non si escludono possibili colpi di scena. In casa Inter, ad esempio, rimane il nodo legato a Milan Skriniar da sciogliere entro martedì, dopo l’accordo già raggiunto dall’ex difensore della Sampdoria per il trasferimento a fine stagione al Paris Saint Germain.

Dopo aver saltato per squalifica il match giocato e vinto ieri pomeriggio dall’Inter contro la Cremonese in campionato, Skriniar dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di martedì sera in Coppa Italia contro l’Atalanta. Una sfida delicata ai quarti di finale contro una delle squadre più in forma del campionato, come testimoniato dal successo ottenuto nell’ultimo turno contro la Sampdoria.

Tornando alle possibili mosse di mercato dei nerazzurri, come confermato in Francia nelle ultime ore il centrale potrebbe anticipare a questo gennaio il suo addio da Milano. Dopo aver rifiutato una prima offerta da 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, l’Inter si aspetta un rilancio importante del Psg.

Calciomercato Inter, Skriniar spinge per la cessione: il colloquio con la dirigenza

Non si esclude quindi una partenza immediata di Skriniar, nonostante il pochissimo tempo rimasto a disposizione.

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, il difensore slovacco avrebbe già avuto un colloquio con i dirigenti nerazzurri per spingere la cessione immediata. Skriniar, infatti, teme l’accoglienza dei tifosi a San Siro in questi ultimi mesi della stagione e vorrebbe cambiare subito aria.

L’Inter, per questa ragione, potrebbe abbassare le proprie pretese, accontentandosi di una proposta da 15 milioni di euro più bonus, per avvicinare una cifra finale da circa 20 milioni. Qualora realmente le parti dovessero trovare un accordo per il trasferimento nelle prossime ore, il club nerazzurro dovrebbe andare alla ricerca di un possibile sostituto.

In tal senso, come raccontato quest’oggi dalla redazione di Calciomercato.it, l’Inter ha già sondato la pista che porta a Djalo del Lille, ricevendo in cambio una valutazione da 15/20 milioni di euro per il cartellino del portoghese.