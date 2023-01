PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Inter 1-2: Lautaro-Okereke show, male Calhanoglu

I nerazzurri di Inzaghi, ora secondi in classifica, vincono in rimonta allo Zini grazie alla doppietta dell’argentino. Sottotono Acerbi e Benassi, un grande Okereke non basta a Ballardini

CREMONESE

Carnesecchi 7 – Poteva far meglio sul tiro di Dzeko da cui nasce il pari nerazzurro, anche se la palla la vede quasi all’ultimo. Comunque si riscatta a fine primo tempo con due grandi parate, nella stessa azione, su Dimarco e Lautaro e allo scadere.

Bianchetti 6 – Qualche uscita a vuoto, ma nel complesso una buona prova contro una delle migliori coppie d’attacco del campionato. (Dal 67′ Buonaiuto 6)

Chiriches 6,5 – Un paio di sbavature al massimo, diversi recuperi e interventi importanti. Uno al limite su Dzeko. Alla fine rischia un’altra autorete.

Vasquez 5,5 – Non un muro, si perde Lautaro sull’1-2.

Sernicola 6 – Quando Dimarco spinge va in grossa difficoltà. Meglio in fase offensiva.

Meite 6,5 – Ha gamba e grinta, sempre al posto giusto. Tra i migliori

Castagnetti 6,5 – Gioca con esperienza, a testa alta quando serve e a testa bassa quando è necessario. Schermo della difesa fondamentale. (Dal 60′ Afena-Gyan 5,5)

Benassi 5,5 – Ballardini gli chiede un lavoro importante. Un po’ intimidito dalla presenza Mkhitaryan e un po’ bloccato forse da una condizione fisica ancora non eccellente. Sfiora il gol

Valeri 6 – Soffre Dumfries, ma per sua fortuna l’olandese non ha continuità di spinta. Anche lui meglio quando si propone in avanti.

Ciofani 7 – In versione Dzeko. Fa il lavoro sporco, ma anche quello pregevole per Okereke e tutta la squadra. (Dal 60′ Dessers 6,5)

Okereke 8 – Quando vede l’Inter si gasa. Inventa un super gol simile ma più bello di quello realizzato all’andata. Imprendibile quando parte, è prezioso anche tatticamente con la marcatura su Calhanoglu a inizio azione. (Dal 72′ Zanimacchia s.v.)

All. Ballardini 6,5 – Nel secondo tempo ha provato a vincerla inserendo Afena-Gyan al posto di Castagnetti, l’uomo che però dava copertura alla difesa. Ma giusto osare per dare una vera svolta a una classifica drammatica. Gli servirà un’impresa per salvare una Cremonese deficitaria ma alla quale ha dato già vigore e più autostima.

INTER

Onana 6,5 – Sul destro a giro di Okereke fa il massimo, con un po’ di fortuna salva su Benassi.

Darmian 6,5 – Oggi nei tre dietro, al posto di Skriniar. Dove lo metti, rende. A trovarne di così…

Acerbi 5 – Un po’ frastornato, teme Okereke che atterra dopo averlo lanciato con un suo errore. Poteva starci anche il rosso.

Bastoni 6,5 – Troppo leggero in alcune situazioni. E avrebbe dovuto appoggiare di più Dimarco. Nel finale gioca bene, di esperienza.

Dumfries 6,5 – Prima da titolare nel 2023 e sembra in serata con due sgroppate pronti-via. Poi però si perde, accendendosi solo a tratti.

Gagliardini 5,5 – Una fiamma, anzi un fiammimero: si spegne subito. Inzaghi avrebbe voluto qualche inserimento in più.

Calhanoglu 5 – In ritardo, quasi svogliato su Okereke e il nigeriano ha il tempo di piazzarla all’angolino. Non dà gran brio alla manovra. (Dal 66′ Asllani 6)

Mkhitaryan 5,5 – Si limita a fare il compitino, giocando quasi su una mattonella.

Dimarco 6 – Spinge con meno costanza del solito, e con meno qualità. (Dal 66′ Gosens 5,5).

Lautaro Martinez 8 – Fascia da capitano al braccio, riporta l’Inter in carreggiata dopo l’inatteso svantaggio e poi firma la rimonta nel momento di maggior spinta. Il Mondiale gli ha fatto davvero bene, in campionato è già a quota 11. (Dal 77′ Correa s.v.)

Dzeko 7 – Gli è mancato solamente il gol, che fa realizzare a Lautaro con un filtrante da fantasista. Sublime. (Dal 77′ Lukaku s.v.)

All.Inzaghi 6,5 – La solita Inter: fragile a livello difensivo (è la 14esima volta che prende gol in trasferta) ma che davanti può far male in qualsiasi momento. Ha tenuto il risultato in bilico fino allo scadere contro l’ultima in classifica… Lautaro ha tolto le castagne dal fuoco, ma i nerazzurri sono chiamati a far di più e meglio in ottica derby e corsa Champions. E in vista del Porto.

Arbitro Mariani 5,5 – Forse Acerbi era da espulsione considerato che Bastoni era defilato e difficilmente avrebbe acciuffato Okereke. E forse c’era un rigore in favore dell’Inter per il contatto tra Chiriches e Dzeko. Il rumeno è in ritardo e non prende la palla, in sala Var si sono comunque fidati del suo giudizio da campo.

TABELLINO

CREMONESE-INTER 1-2

11′ Okereke, 21′ e 65′ Lautaro



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti (67′ Bounaiuto), Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti (60′ Afena-Gyan), Meite, Benassi, Valeri; Ciofani (60′ Dessers), Okereke. All: Ballardini

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu (66′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (66′ Gosens); Lautaro (77′ Correa), Dzeko (77′ Lukaku). All: Inzaghi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia

Ammoniti: Acerbi, Calhanoglu