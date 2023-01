Palladino e il retroscena su Allegri: “Grazie a Galliani”. Sul mercato: “E’ il numero uno”

Juventus e Monza si incroceranno nuovamente domani pomeriggio per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Le dichiarazioni della vigilia dell’ex Raffaele Palladino

Nuovo capitolo tra Juventus e Monza all’Allianz Stadium. Domani pomeriggio andrà in scena il terzo confronto stagionale tra le due formazioni: all’andata in Brianza la storica vittoria dei biancorossi firmata da Gytkjaer, mentre di recente il successo negli ottavi di Coppa Italia della ‘Vecchia Signora’ grazie al capolavoro di Chiesa.

Massimiliano Allegri in entrambe le occasioni si è accomodato in tribuna causa squalifica, mentre stavolta sarà regolarmente a bordocampo per incrociare in panchina l’ex Raffaele Palladino, giovane e rampante tecnico della scuola italiana che con il suo Monza ha un ruolino di marcia da zona Europa. Il mister dei brianzoli svela un retroscena sul più esperto collega, tessendone le lodi alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Ho avuto il piacere di conoscere mister Allegri per telefono grazie al Dottor Galliani che una sera ci ha presentati. E’ stato bello conoscerlo, è una persona che mi piace molto, è molto semplice: fa della semplicità la sua forza, rende il calcio molto semplice. Mi piace molto come persona e allenatore. Poi è sei volte campione d’Italia, questo la dice lunga su Allegri e non ho bisogno di aggiungere altro. E’ uno degli allenatori più vincenti che abbiamo avuto in Italia: i numeri parlano chiaro per lui“.

Palladino – sempre alla domanda di Calciomercato.it – non si sbilancia sulle stelle della Juventus e su chi toglierebbe ad Allegri nella gara di domani: “Come ho sempre detto, più campioni ci sono in una squadra e più sono felice perché rende lo spettacolo ancora più bello. Inoltre alza l’attenzione della mia squadra perché devono confrontarsi con tutti questi grandi giocatori. Il livello è più alto, devi restare sempre concentrato al 100% e affrontare le partite con la massima intensità e determinazione”.

Partita inevitabilmente speciale per Palladino visto il lungo passato tra giovanili e prima squadra in maglia bianconera: “Ho un ricordo bellissimo, la Juventus mi ha fatto crescere prima come uomo che come calciatori. Sono arrivato che ero un bambino: alla Juve sono grato e li ringrazierò per sempre, per me è stata una grande scuola di vita. Tornare allo Stadium in campionato sarà ancora più affascinante, sarà una giornata bellissima ed emozionante. Al di là di tutte queste belle cose, però, ci sono tre punti in palio importanti per il nostro cammino e dobbiamo restare concentrati perché abbiamo le qualità per mettere in difficoltà la Juventus”.

Calciomercato Monza, Palladino e i giorni del ‘Condor’ di Galliani: “Siamo in buone mani”

Palladino è soddisfatto della rosa a sua disposizione, anche se non chiude la porta ad un possibile colpo di coda dell’Ad Galliani al fotofinish del mercato.

L’allenatore biancorosso avrà la rosa al completo per la sfida di Torino: “Abbiamo tante soluzioni, è un vantaggio avere a disposizione dei giocatori molto duttili e con determinate caratteristiche, che si adattano ad ogni tipo di soluzione in campo. Abbiamo recuperato praticamente tutti, compresi Sensi e Rovella: ho l’imbarazzo della scelta, durante la rifinitura proverò determinate cose prima di decidere chi mandare in campo. Dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità e intensità. Non dobbiamo cambiare: ce la dobbiamo giocare con tutti. Il girone di ritorno è sempre più difficile, il mercato è ancora aperto e le avversarie si sono rafforzare. Non dobbiamo mollare anche se abbiamo un bel margine. Dobbiamo mantenere la massima umiltà e provare a crescere come gruppo e squadra, pensare solo alla salvezza perché tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora ormai è il passato”.

Infine la battuta sul mercato e i celeberrimi blitz del ‘Condor’ prima del gong: “Sono tranquillo, è gestito dal Dottor Galliani che è il numero uno forse della storia in Italia. Io non dormo la notte sulla formazione e le scelte in campo… (sorride, ndr). Il mercato non mi preoccupa, si occuperà lui di queste vicende negli ultimi giorni. Vi assicuro comunque che siamo in buone mani e qualsiasi cosa deciderà sono sereno”.