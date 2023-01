Incubo Calciopoli bis e retrocessione: l’Inter fa la spesa alla Juve

La Juventus attende la giustizia sportiva: lo spettro della retrocessione come in Calciopoli, l’Inter prepara gli scippi di mercato

La bufera esplosa sulla Juventus ha appena iniziato a dipanare i suoi effetti, e potremmo essere soltanto all’inizio. Gli sviluppi della giustizia sportiva legati alle risultanze dell’inchiesta Prisma hanno già portato i bianconeri a essere penalizzati di ben 15 punti in classifica, ma potrebbero arrivare, nel prossimo futuro, altri verdetti pesanti.

Alla sentenza della Corte d’Appello federale, cui i bianconeri ricorreranno comunque al Collegio di garanzia del Coni non appena saranno rese note le motivazioni, potrebbero infatti aggiungersi altri processi e altre sanzioni in merito ai vari filoni in discussione in questo momento: ossia, la manovra stipendi, le partnership terze con altri club e il filone plusvalenze-bis. Il peggiore degli scenari, potrebbe vedere una somma di penalizzazioni tale da far scivolare i bianconeri sul fondo della classifica, con tanto di retrocessione in Serie B a fine stagione, come avvenuto nel 2006 con Calciopoli.

Juventus, incubo retrocessione in Serie B: l’Inter ne approfitta come in Calciopoli

Una prospettiva a dir poco da incubo, per tutto l’ambiente bianconero. La verità, la scopriremo soltanto tra qualche mese, quando tutti i procedimenti e tutti gli eventuali gradi di giudizio saranno stati esperiti. Intanto, però, il rischio concreto è quello, a fine anno, per la Juventus, di perdere anche molti dei propri giocatori più significativi. Esattamente come avvenne nel 2006, con diversi big che lasciarono Torino.

All’epoca, l’Inter ne approfittò, acquistando Patrick Vieira e Zlatan Ibrahimovic, che sarebbero stati fondamentali per il ciclo dei successivi scudetti. Anche in questo caso, Marotta potrebbe mettere nel mirino la sua ex squadra, cercando di portare a casa qualche pezzo pregiato in uscita dai bianconeri. Calciomercato.it, nel suo classico sondaggio giornaliero su Twitter, ha chiesto ai suoi utenti su quali calciatori i nerazzurri dovrebbero puntare in tal caso. Sondaggio equilibratissimo, con le coppie Bremer-Milik e Vlahovic-Cuadrado che concludono in pareggio, con il 31% dei voti a testa. Meno gettonati invece Chiesa e Alex Sandro, e Kostic e Locatelli, che ricevono solo il 19% a testa delle preferenze.