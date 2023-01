Allegri rischia il forfait: ricaduta per un titolare

Serve una vittoria alla Juventus che domenica alle ore 15 ospiterà il Monza allo Stadium in una gara da non fallire. Intanto Allegri rischia di perdere ancora pezzi

Il pareggio pirotecnico contro l’Atalanta e il bruttissimo ko di Napoli rappresentano gli ultimi due risultati raccolti da una Juventus che non può più concedersi battute d’arresto. Dopo la penalizzazione di 15 punti la classifica richiede infatti un forte boost.

Servirà un’impresa a Milik e soci per riagganciare la zona Champions League, vista la distanza importante vigente in questo momento dalla concorrenza. Il prossimo avversario della compagine di Allegri sarà il Monza di Raffaele Palladino, già affrontato recentemente agli ottavi di finale di Coppa Italia e battuto di misura 2-1 grazie ad un gran gol di Federico Chiesa, che si candida ad essere protagonista anche nella sfida di domani.

Juventus, il Monza nel mirino: Cuadrado è in dubbio

Intanto Allegri, che parlerà oggi pomeriggio alle ore 14 in conferenza stampa, dovrebbe rivedere tra i convocati i vari Pogba e Vlahovic, protagonisti anche di un’amichevole contro la Next Gen in cui hanno realizzato rispettivamente due e tre gol a testa.

Al netto dei recuperi non saranno comunque rischiati da titolari, mentre chi sembrava recuperato come Juan Cuadrado rischia di non esserci. Il colombiano è affaticato in seguito all’amichevole contro la Next Gen. Ieri l’estero di Allegri ha fatto defaticante dopo la partitella e sarà valutato oggi in rifinitura. Ad ogni modo maggiore chiarezza dovrebbe farla l’allenatore juventina nella prossima conferenza stampa che toccherà tutti temi della vigilia. Al netto del mercato in caso di forfait di Cuadrado potrebbe anche giocare McKennie ancora a destra.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Monza:

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa; Milik. All. Allegri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho. All. Palladino