Da Haaland al Milan, la nuova idea di Maldini

Il Milan dovrà intervenire nel reparto offensivo in estate e una opportunità potrebbe nascere un po’ a sorpresa: da Haaland ai rossoneri

Gennaio nero per il Milan. I campioni d’Italia hanno iniziato come peggio non poteva succedere il 2023: una sola vittoria in campionato (il primo match contro la Salernitana), poi l’inizio di una crisi che è ancora in corso.

In Serie A sono arrivati due pareggi ed una sconfitta, quella pesantissima contro la Lazio di martedì. In mezzo c’è l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino e soprattutto la sconfitta nel derby contro l’Inter in Supercoppa. Un rendimento che ha acceso le polemiche, fatto finire Pioli sul banco degli imputati e spinto la società a fare valutazioni anche in ottica mercato. Ecco l’interesse per Zaniolo, impossibile da concretizzare vista la distanza dalle richieste della Roma, ma non solo.

Maldini e Massara stanno lavorando anche in vista della prossima stagione e anche in estate una delle priorità sarà il reparto offensivo. Giroud è ormai prossimo al rinnovo, ma per Ibrahimovic potrebbero essere gli ultimi mesi da calciatore. Se si aggiunge che Origi non ha mai pienamente convinto a Milano, si capisce che per i dirigenti milanisti una priorità a giugno sarà intervenire in attacco.

Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l’attacco

Possibile nome a sorpresa per l’attacco del Milan in estate. Per affiancare Giroud, i rossoneri potrebbero tornare su un profilo seguito anche in passato.

Il nome è quello di Alexander Sorloth, 27 anni, attaccante centrale in forza alla Real Sociedad ma di proprietà del Lipsia. Il calciatore, al suo secondo anno con la società spagnola e compagno di Nazionale di Haaland, sta confermando le qualità espresse già la scorsa stagione. Finora sono 12 i gol totali realizzati in stagione con cinque reti nelle ultime cinque partite. In prestito dal Lipsia, il suo destino è comunque lontano dalla società tedesca.

Il Milan, alla ricerca proprio di un attaccante con il suo profilo, potrebbe farci un pensierino, dopo averlo seguito già due anni fa. Per costi e caratteristiche, Sorloth sarebbe perfetto per essere inserito al fianco di Giroud nella rosa rossonera. Idea sul tavolo, bisognerà aspettare ancora un po’ per capire se potrà mai diventare una trattativa concreta.