L’Arsenal compra ancora, l’intreccio premia Inter e Juventus

Possibile occasione dalla Premier League per Juventus e Inter: può arrivare dall’Arsenal in prestito

La Premier League compra tutti. I club inglesi sono i dominatori assoluti sul mercato e i colpi a raffica del Chelsea (e non solo) sono lì a dimostrarlo.

I Blues hanno chiuso anche per Malo Gusto, dopo aver acquistato nell’ordine Badiashile, Joao Felix e Mudryk. Le altre non stanno certo a guardare come testimoniato dal Liverpool che si è accaparrato l’olandese Gakpo, mentre l’Arsenal ha fatto acquisti in Italia con Kiwior.

Proprio i ‘Gunners’ potrebbero essere protagonisti di un acquisti che si intreccia con l’Italia e che potrebbe rappresentare un’occasione per Juventus e Inter. La squadra di Arteta, nonostante il primo posto i classifica, guarda con interesse al mercato ed ha alcuni ruoli da coprire. Oltre al centrocampista, per il quale il nome caldo è quello di Caicedo, i londinesi puntano anche un terzino sinistro. Come raccontato da Calciomercato.it, c’è il forte interesse per Fresneda che potrebbe sbarcare presto all’Emirates Stadium. Il suo acquisto non sarebbe senza ripercussioni e Inter e Juventus (che è anche sul terzino spagnolo) potrebbero approfittarne.

Calciomercato Inter e Juventus, occasione Tierney

Stando a quanto riportato da ‘talksport.com’, infatti, l’eventuale arrivo di Fresneda aprirebbe la strada alla cessione di Tierney.

Lo scozzese già adesso non sta trovando molto spazio con qualche spezzone di partita in Premier League. L’arrivo del terzino destro andrebbe a complicare ulteriormente le cose: Arteta, infatti, avrebbe a quel punto Fresneda e White sulla destra con Zinchenko a sinistra con Tomiyasu spostato sull’out mancino. In questo modo Tierney potrebbe essere sacrificato in sede di mercato.

A quel punto sia Juventus (penalizzazioni permettendo) che Inter potrebbero provare a portarlo in Italia. Entrambi i club hanno la necessità di intervenire sulle fasce difensive e lo scozzese rappresenterebbe una buona occasione alle giuste condizioni. Ovviamente per far nascere qualcosa di più servirebbero diversi incastri ma l’idea della cessione è sul tavolo di Arteta e Tierney – già accostato alla Juve in passato – potrebbe essere una opportunità di cogliere per le big di Serie A.