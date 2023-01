Anche il Liverpool compra in Serie A: affare a sorpresa per Klopp

Anche il Liverpool è pronto a comprare in Serie A: Klopp ha individuato il trequartista per i Reds, affare a sorpresa

E’ una Premier League prendi tutto. Le squadre inglesi stanno dominando il mercato invernale, dopo aver fatto lo stesso con quello estivo.

Il confronto tra le spese fatte in questa finestra di campagna trasferimenti tra i club di Premier e quelli degli altri principali campionati europei non lascia spazio ad interpretazioni. E’ l’Inghilterra la patria del calciomercato, al momento, con tutte le squadre inglesi capaci di sbaragliare la concorrenza senza troppi problemi. Lo si è visto con alcune delle operazioni più importanti di questa sessione di trasferimenti: da Gakpo a Mudryk, passando per Joao Felix e Badiashile, alcuni degli affari prinicpali. Operazioni concluse anche con la Serie A come è il caso di Kiwior, passato dallo Spezia all’Arsenal capolista in Premier League per venticinque milioni di euro. Ma l’asse Italia-Inghilterra potrebbe presto intensificarsi se trovasse conferma l’indiscrezione lanciata Oltremanica che vede Klopp osservare la crescita di un giovane talento della Serie A.

Calciomercato Liverpool, anche Klopp su Baldanzi

C’è anche il Liverpool su Tommaso Baldanzi, 19 anni, trequartista dell’Empoli, già autore di quattro gol in campionato. Il giovane toscano ha la miglior media realizzativa in Serie A tra gli Under 21 e le sue qualità non sono passate inosservate.

Le big italiane lo hanno messo nel mirino, dal Milan al Napoli, passando per la Juventus, ma il presidente Corsi ha spiegato che l’intenzione dell’Empoli è lasciarlo crescere per almeno un’altra stagione. Una idea che potrebbe cambiare se da Liverpool si concretizzasse l’interessamento di Jurgen Klopp sul suo conto. Un’eventuale offerta dei ‘Reds’ potrebbe cambiare le carte in tavola e tentare Baldanzi con un’avventura in quello che è al momento il miglior campionato al mondo.

In Inghilterra si parla del 19enne come del possibile ‘nuovo Gotze‘ per il Liverpool di Klopp e, dovesse confermare anche nel resto della stagione le sue potenzialità, una offerta estiva non è da escludere.