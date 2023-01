Juventus, caos penalizzazioni e retrocessione in B: nuovo ‘giallo’

Juventus a rischio di altre penalizzazioni in classifica per ulteriori processi sportivi, lo spettro della retrocessione: spunta il ‘giallo’

Più che per il calciomercato invernale, che per la Serie A ha riservato davvero pochi scossoni, o che per gli eventi sul campo, il mese di gennaio dal punto di vista calcistico sta attirando l’attenzione per quanto sta accadendo alla Juventus. Il club bianconero ha ricevuto infatti una prima stangata dalla giustizia sportiva, con una penalizzazione di ben 15 punti in classifica per il filone plusvalenze. E potrebbe non essere finita qui.

Se la decisione della Corte d’Appello federale, riaprendo il caso che si era chiuso, lo scorso anno, con l’assoluzione del club, ha fatto scivolare la squadra di Allegri a centro classifica, allontanandola dalla corsa Champions, scenari anche più gravi potrebbero essere in vista con i prossimi filoni di indagine che riguardano i piemontesi, ancora in corso. Filtra grande preoccupazione, in particolare, per la decisione che dovrebbe arrivare in primavera sulla manovra stipendi, che potrebbe costare un ulteriore -15, facendo arretrare la Juventus addirittura sul fondo della graduatoria. Per non parlare di possibili ulteriori decisioni derivanti dal filone plusvalenze-bis e da quello relativo alle ‘partnership’ con squadre terze.

Juventus verso una primavera ‘rovente’, l’ambiente teme la retrocessione: il ‘giallo’ sulle scommesse

Il tutto, potrebbe far sì che la Juventus si trovi gravata di un cumulo di penalizzazioni pesantissime e addirittura invischiata nella lotta per non retrocedere in Serie B. Scenari che vengono raccolti dall’ambiente circostante, non solo quello legato al club bianconero, con ‘indizi’ particolari su quello che potrebbe essere il futuro.

Fa discutere infatti la notizia rilanciata in queste ore da diversi organi di stampa, che riferiscono come i bookmakers abbiano ritirato le quote per la retrocessione della Juventus in serie cadetta. Una notizia che ha fatto piuttosto rumore e che risponderebbe a una scelta cautelativa dei principali siti di scommesse, indicando anche una possibilità di effettiva retrocessione che starebbe aumentando. In realtà, la notizia è stata rilanciata nuovamente adesso, ma si tratta di qualcosa avvenuto già tempo fa. Infatti, i bookmakers avevano ritirato le quote sulla retrocessione bianconera già agli inizi di dicembre, pochi giorni dopo il ribaltone interno alla società con le dimissioni di Andrea Agnelli e del vecchio CDA.