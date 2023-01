HIGHLIGHTS | Posch-Orsolini, Bologna in scioltezza: Spezia steso 2-0

Al “Dall’Ara” il Bologna regola lo Spezia con un rotondo 2-0: a segno Posch ed Orsolini. Ecco i momenti salienti della sfida.

Prosegue il momento positivo del Bologna, che al “Dall’Ara” si impone senza eccessivi patemi d’animo al cospetto dello Spezia. Al termine di una gara mai realmente in discussione i felsinei si impongono con un rotondo 2-0.

Dopo un inizio sostanzialmente equilibrato – con una supremazia solo territoriale dei padroni di casa – i rossoblu sbloccano la gara con un bello schema da calcio da fermo che libera l’accorrente Posch, che approfittando di una grave disattenzione di Bourabia, non lascia scampo a Dragowski. Gli ospiti provano ad organizzare una reazione, ma Skorupski dice di no a Gyasi dopo una prima incertezza. Il Bologna dà la sensazione di avere in mano le redini della gara, pur non riuscendo a chiudere definitivamente la contesa.

Bologna, prosegue il momento d’oro di Orsolini: i felsinei stendono lo Spezia

Nella ripresa i ritmi si abbassano in maniera vertiginosa. Lo Spezia non riesce ad affacciarsi con pericolosità dalle parti di Skorupski. Anzi, è proprio il Bologna ad avere le migliori chances. Orsolini timbra il raddoppio con una giocata delle sue, con un mancino letteralmente imprendibile. L’esterno offensivo del Bologna riesce ad iscriversi nel tabellino marcatori qualche minuto dopo che gli era stato annullato un goal, viziata da un fuorigioco millimetrico. Tre punti importanti per il Bologna, che così aggancia il Torino al nono posto in classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Milan 38, Lazio 37, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 26, Bologna* 26, Empoli 25, Juventus** 23, Fiorentina 23, Monza 22, Lecce 20, Spezia* 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Hellas Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8. * una partita in più **15 punti di penalizzazione