Doppia cessione, così prendono Chiesa dalla Juventus

La Juventus potrebbe cedere Federico Chiesa: la doppia operazione spalanca le porte all’esterno bianconero

In bilico. L’attesa della Juventus è anche quella dell’intero calcio italiano. I 15 punti di penalizzazione potrebbero essere soltanto la prima sanzione comminata alla società bianconera.

A Torino si aspetta l’esito del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, ma anche gli altri giudizi degli organi giudicanti della Figc sul secondo filone plusvalenze e sulla manovra stipendi. Due pezzi di un puzzle che potrebbe mandare in frantumi le velleità juventina. Dovesse arrivare un’altra stangata, con ulteriori punti di penalizzazione o peggio ancora una eventuale retrocessione, per la Juventus sarebbe da rifare da zero tutti i piani futuri. Inevitabile che questa situazione ingolosisca le big d’Europa che osservano con attenzione l’evolversi delle inchieste e le eventuali ripercussioni sportive sul club torinese.

L’obiettivo è rappresentato dai big della squadra di Allegri con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ad attirare, più di tutti, le attenzioni. L’esterno italiano sta dimostrando di essere tornato quello pre-infortunio e questo non può che tentare i suoi estimatori. Ne ha tanti in Premier League ma non solo.

Calciomercato Juventus, doppia cessione per Chiesa

In Inghilterra di club che potrebbero far partire l’assalto a Chiesa non ne mancano, partendo dall’Arsenal capolista e arrivando al Liverpool.

Ma il nome del 24enne italiano piace anche in Spagna dove il Barcellona potrebbe completamente rivoluzionare il proprio pacchetto offensivo. Si parla, infatti, di una possibile cessione per Ferran Torres e Dembele. Il primo, accostato anche a club italiani come la stessa Juventus e il Milan, potrebbe finire all’Atletico Madrid, andando ad aggiungersi all’operazione Depay già portata a termine dalle due società. Il francese, invece, piace alla solita Premier League con il Liverpool e il Newcastle che potrebbero pagare la clausola.

L’eventuale doppia cessione consentirebbe un introito importante al Barça, alle prese con i problemi legati al tetto salariale, liberando spazio per nuovi acquisti. Ed ecco che da Barcellona potrebbero decidere di investire parte del ricavato per acquistare Federico Chiesa dalla Juventus. I bianconeri non hanno intenzione di cedere l’ex Fiorentina ma tutto dipenderà dall’esito dell’inchieste in corso e dalle eventuali offerte che arriveranno. Il Barcellona con la doppia cessione entra in corsa.