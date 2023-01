Inzaghi e mezza Inter nel mirino: Marotta fa piazza pulita

Tanti nerazzurri, big compresi, in bilico in vista della prossima estate: Marotta e Ausilio preparano la rivoluzione in rosa

Dal trionfo in Supercoppa al pesante ko interno con l’Empoli. Continua l’altalenante stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, sempre più lontana dalla vetta della classifica di Serie A occupata dal Napoli di Spalletti.

In casa nerazzurra, sul fronte mercato, sono i giorni di Milan Skriniar ma non solo. Oltre allo slovacco, sono infatti numerosi i nerazzurri in bilico e con un futuro ancora tutto da scrivere. Big compresi. La prima questione per Marotta e Ausilio riguarderà i rinnovi: sono addirittura nove i calciatori in scadenza di contratto, a partire proprio da Skriniar, oltre ai due prestiti di Lukaku e Acerbi da risolvere. Sono quasi certamente ai saluti Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio, mentre la seconda parte di stagione sarà decisiva per il futuro del belga. Il club valuterà il suo rendimento fino a fine anno e successivamente prenderà la decisione sull’eventuale permanenza, consapevole dell’apertura del Chelsea e dei margini per un’ulteriore stagione in prestito. In ogni caso, qualsiasi discorso è rimandato a fine stagione e dipenderà dal rendimento del giocatore.

Il primo big in uscita è invece Correa: il ‘Tucu’ continua a deludere e le occasioni in campo sono ormai terminate. La dirigenza dell’Inter cercherà una soluzione nella prossima estate per non disperdere ulteriormente l’investimento fatto dalla Lazio di circa 30 milioni di euro. Dopo un Mondiale vissuto da protagonista, un altro oggetto misterioso dalla ripresa è Denzel Dumfries. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Rafaela Pimenta lo starebbe già offrendo in Premier League. Entro il 30 giugno potrebbe essere l’olandese a salutare per ragioni di bilancio.

Calciomercato Inter, non solo Inzaghi sotto esame: tutti i big in bilico

Restando sulla rosa, in difesa sembra arrivato al capolinea anche de Vrij: l’olandese è tra i giocatori in scadenza a giugno e anche lui potrebbe salutare a parametro zero.

Sarà da valutare anche il futuro di Robin Gosens, uno dei più importanti investimenti fatti dalla società nelle ultime sessioni di mercato. L’ex Atalanta è diventato a tutti gli effetti la riserva di Dimarco e in estate potrebbe tornare a guardarsi intorno. Tutti sotto esame, dunque, a partire da Simone Inzaghi: decisiva, oltre al rendimento in campionato, sarà anche la Champions League e la doppia sfida, ampiamente alla portata, contro il Porto. Il primo obiettivo minimo per la permanenza del tecnico, in ogni caso, sarà la qualificazione alla prossima Champions, al momento tutt’altro che blindata.