Lukaku al capolinea, l’Inter ha già scelto il sostituto

La dirigenza dell’Inter si guarda già intorno in caso di separazione con Romelu Lukaku. Un big nel mirino. Tutti i dettagli

“Le opportunità vanno colte, ma non penso che ce ne saranno che possano fare al nostro caso. Questo è un gruppo competitivo per raggiungere i nostri obiettivi”.

Negli scorsi mesi Beppe Marotta si era espresso così in vista del calciomercato invernale. L’Inter, alle prese con la questione Skriniar, non si è mossa in entrata ed è già al lavoro in vista della sessione estiva. Come annunciato dall’ad, l’attuale rosa è ritenuta competitiva per concludere la stagione: “Il palmares dell’Inter è ricco, ora spetta a noi gestire questo momento e lo vogliamo fare nel migliore dei modi. Speriamo che il 2023 ci possa portare quel trofeo che non abbiamo raggiunto nel 2022. Una società come l’Inter per la storia che rappresenta non può che essere ambiziosa. Non siamo superbi ma ambiziosi. Dobbiamo essere capaci di essere competitivi contro un avversario come il Napoli che finora ha dimostrato di essere il più forte”. La squadra di Spalletti, però, è sempre più lontana e la rimonta Scudetto sempre più complicata. Nel frattempo, sono già in corso riflessioni da parte della dirigenza sulla rosa attuale. Un osservato speciale sarà sicuramente Romelu Lukaku: anche il centravanti belga dovrà guadagnarsi la riconferma sul campo. La dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e si sta già guardando intorno alla ricerca di eventuali sostituti.

Calciomercato Inter, idea Firmino a parametro zero

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in casa nerazzurra è tornata in auge l’idea Firmino. L’esperto centravanti brasiliano è ancora in scadenza di contratto col Liverpool.

Il suo futuro è sempre più in bilico, nonostante la volontà di Klopp: “Abbiamo parlato con Firmino e posso dire dal mio punto di vista che voglio che rimanga. Non ci sarà nessun impatto. Se intendi per impatto che Bobby potrebbe giocare più avanti? Devi chiederlo a Bobby, ma dal mio punto di vista no”. In caso di addio a Lukaku, dunque, gli occhi dell’Inter sono puntati anche sull’esperto attaccante dei ‘Reds’ a parametro zero. Staremo a vedere.