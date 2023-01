Milan, la verità sulla vendita: cosa dice la società

La Procura indaga sulla cessione dei rossoneri: passati dalle mani di Elliott a quelle di RedBird

Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, come riporta l’ANSA, sta effettuando acquisizioni nell’ambito di un’inchiesta legata alla vendita del Milan, da parte del fondo Elliott a RedBird.

L’indagine nasce da un esposto presentato da Blue Skye, ex socio di minoranza durante la gestione della famiglia Singer. La vicenda, nota già da tempo e contestata in altre sedi, vede il fondo lussemburghese reclamare un pegno legato ad Elliott. Blue Skyee, in sostanza, contesta di essere stata scavalcata nel processo di vendita.

Il fascicolo del pm di Milano Giovanni Polizzi e dell’aggiunto Maurizio Romanelli – informa l’Ansa – è a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita: al momento non risultano indagati.

Da Casa Milan, dove non è avvenuta alcuna perquisizione, al momento, non arrivano commenti da parte della società. La vicenda, d’altronde, è legata alla proprietà e ad un ex socio.