Juventus, mossa della Procura Federale: la decisione sulla manovra stipendi

Arriva la mossa della Procura Federale sul caso Juventus: la decisione sulla manovra stipendi è già stata presa

Dopo i quindici punti di penalizzazione relativi alla prima inchiesta sulle plusvalenze, la Juventus è con il fiato sospeso in attesa di capire quel che accadrà sulle altre indagini (sportive e non) che vedono coinvolta la società bianconera.

In particolare, i riflettori sono puntati sulla doppia manovra stipendi voluta dal club piemontese nelle stagione 2019-2020 e 2020-2021. Proprio su questo arriva ora la mossa della Procura Federale guidata da Chiné: stando a quanto appreso dall”Ansa’, infatti, sarebbe stata presentata la richiesta di proroga di quaranta giorni per l’inchiesta relativa proprio alla manovra stipendi. La richiesta sarebbe stata inoltrata alla procura generale dello sport che ha competenza in materia.

Dovesse essere accolta la richiesta di Chiné, la Procura federale avrebbe la possibilità di allungare i tempi delle indagini per un’inchiesta che potrebbe avere conseguenze anche pesanti per la Juventus. I bianconeri rischiano, infatti, una nuova penalizzazione e una multa che può essere quantificata da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto.

Manovra stipendi, chiesta la proroga delle indagini

Bisognerà attendere quindi ancora per conoscere se arriverà o meno il deferimento della Juventus in merito a questa vicenda.

Come ci sarà da attendere per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che la società ha già preannunciato contro le sanzioni della Procura Federale relative al caso plusvalenze. Prima del ricorso bisognerà attendere la pubblicazione delle motivazioni, attese entro il prossimo lunedì.

Da lì scatteranno poi i trenta giorni per la presentazione del ricorso da parte della Juventus con il giudizio del Collegio di Garanzia che, lo ricordiamo, potrà riguardare soltanto la legittimità della sentenza della Procura Federale e non entrare nel merito. In sintesi i 15 punti di penalizzazione potranno essere confermati o annullati in toto, con il rinvio alla corte Federale dell’intero caso.