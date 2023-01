Spalletti e il Napoli tremano: trovano l’accordo per Osimhen

Minaccia estera in casa Napoli per Victor Osimhen. Il top club pronto a fare sul serio per il capocannoniere della Serie A

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a volare nel segno di Victor Osimhen. È l’anno della definitiva consacrazione del bomber azzurro, che sta letteralmente trascinando la capolista incontrastata della Serie A a suon di gol.

Spalletti si gode il suo bomber: “Di lui mi stupisce le potenzialità che non ha messo in pratica, è il più completo di tutti. Più lunga gliel’ha metti più lungo va, dal punto di vista fisico regge botta, ha coraggio a fare le cose, si butta su tutti i palloni e così si è rotto la faccia, ha un margine di miglioramento impressionante”. E ancora: “È un calciatore che avrà un futuro importantissimo, perché è un bravissimo ragazzo, poi ha delle reazioni da persona forte, che sa che se lo vai a sfidare trovi roba dura, nel senso che non ha problemi a reagire in alcun modo, ma sotto questo aspetto ha fatto passi in avanti importanti. Non lo vedo più reagire a quelle banalità o a falli normali come è successo quando sono arrivato. È un ragazzo intelligente, che capisce, va ad essere fondamentale nel calcio giocato. Partecipa molto di più alla manovra della squadra, ha leggerezza, è un piacere vederlo, sono vantaggi che si crea è dentro la squadra come comportamenti e come movimento”. Le prestazioni di Victor Osimhen non stanno però passando inosservato anche all’estero. Nelle ultime ore, infatti, il nigeriano è tornato a far parlare di sé anche in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, assalto Manchester United per Osimhen: l’indiscrezione

Il Manchester United sarebbe pronto a fare sul serio per portare in Inghilterra il centravanti del Napoli.

Secondo quanto riportato da ‘indykaila News’, la dirigenza dei ‘Red Devils’ sarebbe convinta di poter raggiungere un accordo con il Napoli per la firma di Victor Osimhen. Il club inglese è già in agguato e starebbe dunque preparando l’assalto. In ogni caso, De Laurentiis si priverà della propria stella solo per un’offerta irrinunciabile, ben superiore ai 100 milioni di euro. Lo United è già avvisato.