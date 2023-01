La richiesta è stata accettata: si prendono Chiesa dalla Juventus

La Juventus, travolta dal caso plusvalenze, teme di perdere i suoi big: Chiesa può partire, la richiesta è stata accettata

I quindici punti di penalizzazione per il primo filone plusvalenze hanno fatto rumore. La Juventus è pronta a difendere al Consiglio di Garanzia dello Sport presso il Coni, ma i bianconeri sono anche in attesa delle altre inchieste che li vedono coinvolti.

Quel che potrebbe accadere è noto: altri punti di penalizzazione, possibili sanzioni anche da parte della Uefa, si parla anche di ipotetico rischio retrocessione. Inevitabile in questo contesto che alcuni club mettano gli occhi sui calciatori più rappresentativi del club bianconero. Due su tutti: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Entrambi hanno diversi ammiratori in Premier League, il bomber serbo fa gola anche al Bayern Monaco e al Paris Saint-Germain, con inevitabili le voci anche sulle big spagnole.

Proprio dalla Spagna arriva l’ultima indiscrezione che riguarda Chiesa. L’esterno bianconero ha dimostrato di aver superato il lungo infortunio e il suo nome è tornato a far gola ai grandi club europei. In particolare il Real Madrid potrebbe far partire l’assalto sotto indicazione di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, Perez dice sì per Chiesa

Stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il tecnico di Reggiolo avrebbe chiesto al Real Madrid di preparare l’assalto a Chiesa per la prossima estate. Una richiesta che Florentino Perez avrebbe avallato, dando il via libera alla potenziale offerta.

Si parla di una cifra di sessanta milioni di euro che potrebbe però non essere sufficiente per strappare il 25enne di Genova alla Juventus. I bianconeri, ovviamente, vorrebbero tenersi stretto il loro talento, ma bisognerà vedere come finiranno le varie inchieste che li vede coinvolti e quali offerte arriveranno per lui. Se da Madrid sono pronti sessanta milioni, dalla Premier League le cifre potrebbe essere più alte, spingendo la Juve a rivedere la propria posizione. Il nome di Chiesa, ad ogni modo, è tornato al centro delle cronache di mercato: Ancelotti lo vuole, Perez è pronto ad accontentarlo. Non resta che convincere la Juventus e battere le rivali della Premier League. Non certo roba da poco.