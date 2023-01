Inter, Brozovic non più intoccabile: lo scambio che fa felice Ausilio

Nuova grana per l’Inter dopo il caso Skriniar: un altro alfiere dell’undici di Inzaghi come Brozovic potrebbe salutare i nerazzurri sul mercato

Non solo il caso Skriniar. L’Inter ha altre due gatte da pelare nella rosa di Simone Inzaghi dopo il tonfo di campionato contro l’Empoli a San Siro che ha probabilmente archiviato i sogni scudetto dei nerazzurri.

Ci riferiamo Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries, di recente ‘spariti’ dallo scacchiere titolare dell’allenatore piacentino. Il croato – a parte l’avventura Mondiale con la sua Nazionale – non scende in campo con la maglia nerazzurra da settembre, mentre l’olandese nelle ultime uscite è stato relegato in panchina e scavalcato nelle gerarchie da Darmian. L’ex PSV Eindhoven rimane insieme a Correa uno dei primi nomi nella lista di Marotta alla voce ‘sacrificabili’ e in estate potrebbero lasciare Milano per dare ossigeno alle casse di Zhang. Dumfries piace soprattutto in Premier League e viene valutato almeno 40 milioni di euro dalla dirigenza di Viale della Liberazione. Nessuno al momento, però, avrebbe presentato un’offerta concreta da Oltremanica per il cartellino di Dumfries: a questo punto è probabile l’addio a fine stagione del nazionale orange.

Calciomercato Inter, grana Brozovic: il croato fa posto a Kessie

E’ un caso ad Appiano Gentile anche Brozovic, il cui rientro in campo dopo i problemi muscolari riaccusati con la Croazia è slittato ulteriormente.

Il centrocampista classe ’93 si allena ancora a parte e lontano dal gruppo al Suning Centre e difficilmente sarà a disposizione sabato nell’anticipo di campionato contro la Cremonese. L’obiettivo è esserci nel derby del 5 febbraio con il Milan, magari con una convocazione e un piccolo spezzone di gara già qualche giorno prima in Coppa Italia contro l’Atalanta a San Siro. Tiene banco però anche il futuro di Brozovic, che stando al giornalista di ‘Telelombardia’ Musmarra avrebbe chiesto insieme a Dumfries di lasciare l’Inter. Il croato, inoltre, secondo ‘Tuttosport’ non sarebbe più un imprescindibile dell’undici titolare interista, considerando le prestazioni positive di Calhanoglu in regia e un Asllani in rampa di lancio. Non è da escludere quindi un addio in estate di ‘Epic Brozo’ all’Inter, soprattutto se Marotta e Ausilio riuscissero a trovare la quadra con il Barcellona per l’ex milanista Kessie, da tempi non sospetti sul taccuino del Ds nerazzurro. Dopo Skriniar, un altro alfiere di Inzaghi potrebbe presto salutare Milano.