Inter, è scoppiato il doppio caso: “Hanno chiesto la cessione”

Calciomercato Inter, due big avrebbero esternato il desiderio di cambiare aria: colpo di scena last minute, cosa è successo.

La sconfitta patita a San Siro contro l’Empoli ha contribuito a far scemare quell’entusiasmo che era ritornato prepotentemente in auge dopo il trionfo in SuperCoppa contro il Milan. La distanza che separa l’Inter dal Napoli capolista è di quelle importanti, con Simone Inzaghi che è chiamato a dare risposte importanti a stretto giro di posta.

In casa nerazzurra, del resto, sono ancora diversi i nodi da sciogliere prima della chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. A cominciare dalla situazione Skriniar, che potrebbe riservare ancora delle sorprese. Il difensore slovacco è legato all’Inter da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Il lungo tira e molla, come annunciato dallo stesso entourage dello slovacco, sembrerebbe essere terminato, con il Psg pronto ad affondare il colpo da un momento all’altro per perfezionare l’affare. Da capire, però, se il blitz dei parigini potrà concretizzarsi a gennaio o se invece sarà procrastinato in estate. Quella relativa all’ex centrale della Samp, però, non è l’unica gatta da pelare per i nerazzurri, che devono fare i conti con altre due situazioni potenzialmente spinose.

Calciomercato Inter, Musmarra sicuro: “Brozovic e Dumfries hanno chiesto di andare via”

Secondo quanto riferito da Alfio Musmarra, infatti, anche Brozovic e Dumfries avrebbero esternato il proprio desiderio di cambiare aria. Intervenuto nel corso della diretta di Top Calcio 24, Musmarra ha così chiosato: “Brozovic ha chiesto di essere ceduto: lui e Dumfries se ne vogliono andare. Adesso però è rimasto poco tempo ed al momento non sono arrivate offerte soddisfacenti all’Inter.”

Ricordiamo che qualche giorno fa era stata ventilata la possibilità di una trattativa tra Barcellona ed Inter, con Brozovic e Kessié come eventuali pedine di scambio. Con i blaugrana, però, gli spifferi di mercato non hanno portato ad una trattativa concreta. Situazione analoga a quella di Dumfries, che aveva calamitato l’interesse di diversi club, soprattutto dalla Premier. United, Tottenham e Chelsea hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, senza però affondare il colpo. Marotta, del resto, non ha alcuna intenzione di privarsi di Dumfries se non ad un cifra importante, dell’ordine dei 40-45 milioni di euro. Secondo Musmarra, però, sia l’olandese che Brozovic vorrebbero cambiare aria. Staremo a vedere se ciò potrà comportare un vero e proprio ribaltone last minute.