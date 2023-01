DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 25 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi, mercoledì 25 gennaio

La Lazio travolge il Milan nel posticipo della 19° giornata del campionato di Serie A, mentre i rossoneri sul mercato danno la caccia a Zaniolo per rinforzare e scuotere il gruppo di Pioli.

Il ‘Diavolo’ prosegue nel pressing per l’attaccante, in uscita dalla Roma di Mourinho. Sarà sicuramente questo uno dei temi caldi della giornata, caratterizzata anche da tante indiscrezioni sulle altre big: dall’Inter alla Juventus, passando per la capolistaNapoli. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle principali trattative e notizie del giorno.

LIVE

8.39 – Skriniar destinato a restare fino a giugno dopo il mancato rinnovo con l’Inter: il club nerazzurro non chiude però le porte ad un addio già a gennaio, ma serve un’offerta da 20-25 milioni di euro dal PSG.

8.11 – Il Milan, travolto dalla Lazio in campionato, continua la caccia a Zaniolo: i rossoneri cercano l’incastro giusto per il via libera (non facile) della Roma.