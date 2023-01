Prima offerta ufficiale per McKennie: distanza confermata, ma si tratta

È arrivata la prima offerta ufficiale del Leeds per Weston McKennie: c’è ancora distanza, ma si tratta. Tutti gli aggiornamenti

È entrata nel vivo la trattativa tra Juventus e Leeds per il trasferimento di Weston McKennie. Sarebbe infatti arrivata la prima offerta ufficiale del club inglese per il centrocampista americano ex Schalke 04.

Come riportato da ‘Sky Sport’, la proposta fatta alla Juve sarebbe di 28 milioni di euro più bonus. Il club bianconero, però, non ha ancora dato il via libera alla cessione e continua a chiedere 35 milioni di euro. Confermata dunque la distanza economica tra le parti, come anticipato oggi da Calciomercato.it. Si continua a trattare, non ci sono state chiusure definitive, e la differenza potrebbe essere colmata attraverso i bonus.

Calciomercato Juventus, le ultime sulla cessione di McKennie al Leeds: trattativa nel vivo

Juve e Leeds sono così al lavoro per colmare la distanza tra richiesta e offerta. Filtrerebbe ottimismo e non è escluso che l’affare possa decollare definitivamente a partire dalle prossime ore.

Il giocatore, dal canto suo, ha già dato il proprio gradimento alla nuova eventuale destinazione. Il proprietario del Leeds è americano, così come l’allenatore Jesse Marsch e diversi giocatori della squadra. Vi terremo aggiornati.