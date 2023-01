Milan, Maldini prepara l’assalto: offerta entro 48 ore

Il Milan potrebbe sorprendere sul mercato dopo i risultati negativi ottenuti sul campo: possibile offerta entro le prossime 48 ore

Una suggestione sempre più forte chiamata Nicolò Zaniolo. Il rapporto tra la Roma e il suo numero 22 è ormai deteriorato. La rottura si è consumata in maniera definitiva con la decisione di non prendere parte alla trasferta di La Spezia.

Sulle tracce del classe 1999 ci sono diversi club. Dall’interesse in Premier League fino a quello del Milan. Il prezzo fissato dalla Roma è al momento fuori portata e occorre che la cifra scenda almeno a 25 milioni di euro. Zaniolo però piace anche in Inghilterra. Sulle sue tracce c’è il Tottenham, che però potrebbe abbandonare la pista visto l’arrivo a Londra dell’olandese Danjuma. Attenzione anche al Newcastle, che punta a conquistare un posto in Champions League. I ‘Magpies’ sono terzi in classifica e proprio tra le loro fila gioca quello che dalla Francia viene definito come la prima alternativa a Zaniolo.

Milan, entro 48 ore l’offerta per Saint-Maximin

Si tratta di Allan Saint-Maximin, vecchio pallino della dirigenza rossonera che aveva seguito il giocatore con estremo interesse quando militava al Nizza.

Dopo un inizio di stagione da titolare inamovibile, il francese classe 1997 è finito ai margini della rosa di Eddie Howe. Alcuni infortuni lo hanno tenuto fuori per diverse settimane e dalla ripresa del campionato Saint-Maximin non è stato sostanzialmente mai impiegato titolare. Il giocatore è piuttosto scontento e dalla Francia sottolineano come presto potrebbe arrivare un’offerta proprio da parte dei rossoneri. Stando a quanto riferito da ‘Foot Mercato’, entro le prossime 48 ore Maldini formulerà un’offerta al Newcastle di un prestito con riscatto (da definire se diritto oppure obbligo), proprio per il fatto che la Roma non sembra intenzionata a cedere le proprie pretese per quanto riguarda Zaniolo.

Saint-Maximin piace da tempo al club meneghino e per la sua duttilità potrebbe essere impiegato sia come ala destra che come ala sinistra in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3. Molto potrebbe dipendere anche dalla stessa volontà del giocatore, che appunto ha trovato sempre meno spazio in queste ultime uscite. Inoltre il Newcastle sta lavorando per alcuni acquisti proprio in quella zona di campo. Anche gli inglesi seguono infatti Zaniolo con interesse, anche se il primo obiettivo è Gordon dell’Everton. Se l’acquisto dai ‘Toffees’ dovesse concretizzarsi, il francese avrebbe un ulteriore rivale nel proprio ruolo e un ulteriore stimolo per cambiare aria.