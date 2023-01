Lascia l’Inter e va in Francia: ora c’è anche l’annuncio UFFICIALE

Ufficializzato il trasferimento dall’Inter al club francese: il comunicato che spazza via ogni dubbio

Dall’Inter alla Ligue 1, operazione ufficiale. La società nerazzurra ha definito una operazione in uscita con un club francese.

E’ Ionut Radu a lasciare la Serie A e a trasferirsi in prestito all’Auxerre, formazione attualmente penultima nel campionato transalpino. L’estremo difensore rumeno è reduce dai sei mesi alla Cremonese, sempre in prestito. Partito titolare, a causa dell’infortunio di Carnesecchi, con il ritorno del portiere italiano ha finito per perdere il posto in squadra. Da qui la decisione di interrompere la sua esperienza in grigiorosso per andare a caccia di una nuova avventura. La soluzione l’ha offerta l’Auxerre, compagine che era alla ricerca di un nuovo numero 1: accordo trovato e trasferimento a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

Come si legge nel comunicato del club francese, Radu si trasferisce in prestito secco, senza alcuna opzione di acquisto. Il calciatore indosserà la maglia numero 1. Dall’Inter alla Ligue 1 quindi, un trasferimento che non potrebbe essere il solo sulla tratta Milano-Francia.

Calciomercato Inter, Radu in Francia: Skriniar lo seguirà?

Se per Radu è già arrivata l’ufficialità, i prossimi giorni saranno fondamentali per capire il futuro di Milan Skriniar. Dopo il no al rinnovo e le dichiarazioni dell’agente del difensore slovacco, la situazione fa presagire anche un possibile addio anticipato ai nerazzurri.

Resta da vedere se dal Paris Saint-Germain arriverà un’offerta tale da convincere Marotta a cedere Skriniar a stagione in corso. Un’eventuale vendita che prevedrebbe l’arrivo immediato di un sostituto da trovare negli ultimi giorni di mercato invernale. Situazione complessa quindi e da monitorare da qui al 31 gennaio quando chiuderà questa finestra della campagna trasferimenti. Intanto c’è l’ufficialità della cessione di Radu: via dall’Inter per sei mesi con destinazione Francia.