Il video di Evra fa esplodere il web: “Rispettate la Juve e date tutto”

Patrice Evra pronuncia delle parole da vero tifoso bianconero. Il suo appello sui social ha già fatto esplodere il web, ecco cosa ha detto

Ci sono calciatori che vivono lo sport più bello del mondo in maniera del tutto particolare. Che amano il proprio club e si identificano a pieno nei valori che lo riguardano.

Questo discorso può essere fatto totalmente per Patrice Evra. Ovunque sia andato in carriera, il terzino francese ha dato il massimo e mettendo a disposizione una grinta spropositata, oltre alle qualità tecniche che da sempre gli vengono riconosciute. Con la maglia della Juve ha anche partecipato a un pezzo di storia, di trofei e senza deludere, nonostante non avesse più davanti tantissimi anni di carriera. L’attaccamento ai torinesi si è palesato anche nelle ultime ore con un video sui social in cui Evra ha parlato della situazione della Vecchia Signora. Non si tratta di un periodo facile per i bianconeri, vista la maxi penalizzazione che è arrivata e la zona europea che ormai è sempre più lontana. In ogni caso, il francese con dei modi tutti suoi e che negli ultimi anni lo hanno reso molto popolare sui social, ha lanciato un messaggio che ha già fatto scatenare i tifosi bianconeri.

Evra carica la Juve: il suo messaggio sui social

Evra si presenta con una maglia bianconera vintage e inizia subito commentando quanto successo negli ultimi giorni: “Bisogna essere juventini veri”, dice in maniera colorita il francese.

Il suo discorso verte sulle responsabilità che, per forza di cose, la società deve assumersi, ma poi carica soprattutto la parte sportiva con delle parole chiare e precise: “Rispettate la Juve e date tutto. Devono esserci undici leoni in campo”. Un messaggio video che ha già ricevuto moltissime reazioni e consensi come ormai a Evra capita spesso.