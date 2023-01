Il Chelsea colpisce ancora: accordo e addio Juventus

La Juventus subisce uno scippo dallo scatenato Chelsea: londinesi ancora all’attacco sul mercato, brutte notizie per i bianconeri

E’ un momento difficile a dir poco, quello della Juventus. I bianconeri, già alle prese con una annata complicata in campo, si trovano ora con molteplici dubbi sul loro futuro, generati dalla pesante penalizzazione della giustizia sportiva in merito al caso plusvalenze. Che potrebbe non essere l’unica sentenza sfavorevole ai bianconeri, guardando agli scenari dei prossimi mesi.

Il -15 inflitto dalla Corte d’Appello grava già duramente sulla classifica della squadra di Allegri, in questo momento lontanissima dalla zona Champions. E ulteriori sanzioni per le plusvalenze-bis, per la manovra stipendi e da parte dell’Uefa per violazioni del Fair Play Finanziario potrebbero ulteriormente peggiorare il tutto. Le partite societarie per la nuova dirigenza juventina si giocano, al momento, tutte qui, con il mercato destinato inevitabilmente a finire, nell’immediato, in secondo piano. A meno di qualche cessione pesante per finanziare qualche colpo in entrata, è possibile che gennaio si concluda senza innesti. Juventus che come raccontato da Calciomercato.it pensava per l’esterno a Fresneda, ma non solo. Un altro nome nel mirino sembra destinato a sfumare.

Juventus e le altre big di Serie A beffate: nuovo blitz del Chelsea

E’ il solito Chelsea a colpire, in questo mercato di gennaio piuttosto fermo ma nel quale i ‘Blues’, che devono scontare a propria volta un pesante ritardo in campionato, sono stati protagonisti assoluti con operazioni a ripetizione. Dopo i vari Mudryk, Badiashile, Madueke, Andrey Santos, Datro Fofana e Joao Felix, i londinesi tentano l’ennesimo colpo.

Il prossimo affare sembra poter essere Malo Gusto, nome che era già seguito non solo dalla Juventus ma anche dal Milan. Il laterale è in scadenza di contratto con il Lione nel 2024 ed è nel mirino anche del Bayern Monaco e dal Manchester United. ‘RMC Sport’ e ‘Footmercato’ riferiscono di accordo trovato tra il Chelsea e il giocatore, per un contratto quinquennale. Una prima offerta presentata al Lione sarebbe stata respinta, ma gli inglesi ci riproveranno certamente. L’alternativa per la fascia rimane sempre l’interista Denzel Dumfries.