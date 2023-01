Svolta Juve, ecco la cessione che sblocca il primo colpo

Intreccio in Premier League per la Juventus con l’Arsenal di Arteta sempre protagonista. L’indiscrezione delle ultime ore e tutti i dettagli

Sono le settimane più complicate per la Juventus e la nuova dirigenza appena insediata. Il club bianconero è già al lavoro sul ricorso da presentare al CONI dopo la pesantissima penalizzazione della Corte federale.

Negli ultimi giorni la società ha anche dovuto sostituire in fretta Federico Cherubini, inibito per il caso plusvalenze. “Ci siamo organizzati e abbiamo reagito rapidamente, con grande compattezza all’interno della società: abbiamo deciso di nominare Francesco Calvo Chief Football Officer dell’area sportiva, a cui riporteranno l’area di Cherubini, quella di Braghin e tutte le operation”, ha annunciato Scanavino prima di Juventus-Atalanta.

“Francesco è persona nota nel mondo del calcio, ha grande esperienza, maturata con la Roma, con la Juventus e al Barcellona, oltre ad aver lavorato per tanto tempo in una multinazionale come Philip Morris. – ha spiegato l’ad bianconero – Per quanto riguarda le possibili trattative di mercato Francesco mi aiuterà, insieme a Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Next Gen, che ha grande competenza”. Saranno loro ad occuparsi del mercato, e dall’Inghilterra arrivano nuovi rumors che riguardano anche il club bianconero. Uno dei nomi più chiacchierati a gennaio è quello di Weston McKennie. Come noto, infatti, il centrocampista americano è in cima alla lista dei possibili partenti in casa Juve.

Calciomercato Juventus, intreccio McKennie-Fresneda: i dettagli

Stando alle ultime indiscrezioni, l’americano sarebbe al centro di un intreccio di mercato riguardante l’Arsenal e un obiettivo condiviso con la Juve, Ivan Fresneda.

Secondo quanto riportato da ‘football.london’, i ‘Gunners’ sarebbero al lavoro per un terzo colpo immediato dopo Trossard e Kiwior. McKennie e Fresneda sono i due nomi in prima fila, con il club londinese che è chiamato a decidere se puntare subito sul promettente terzino del Valladolid seguito anche dalla Juventus o sul centrocampista bianconero. Nel caso in cui l’Arsenal decidesse di puntare sull’ex Schalke 04, che è valutato circa 25 milioni di euro, la Juve avrebbe una concorrente in meno per Fresneda. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.