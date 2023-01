Erede Skriniar dalla rivale: “L’Inter lo ha già bloccato”

Sembra ormai che Milan Skriniar sia destinato a dire addio all’Inter nel prossimo futuro: annuncio in diretta sul sostituto dello slovacco

L’ultima settimana del calciomercato potrebbe riservare delle sorprese anche abbastanza importanti. In tal senso, si sta parlando non poco di Inter, fresca vincitrice della Supercoppa grazie al netto successo ai danni dei cugini milanisti.

Un trionfo che consente alla ‘Beneamata’ e a mister Simone Inzaghi di guardare con ancora più fiducia al prossimo futuro. C’è, però, una situazione interna alquanto spinosa, che continua a tenere banco da diverso tempo. Il riferimento, ovviamente, è a Milan Skriniar, il quale presenta un contratto in scadenza giugno 2023. Come vi avevamo anticipato sulle pagine di Calciomercato.it, la strada per il rinnovo dell’ex Sampdoria era in salita, tant’è che la dirigenza del club lombardo – capitana da Marotta – si era già attivata alla ricerca di possibili sostituti. Difatti, poi, il centrale ha deciso di rifiutare la proposta avanzata dalla società per il prolungamento, al fine di aspettare il Paris Saint Germain.

Sull’intricata vicenda si è così espresso il noto giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto a Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play: “L’Inter si ritrova in questa situazione un po’ per errori suoi, perché l’estate scorsa Skriniar si poteva vendere a 50 milioni. Secondo me il giocatore spinge per chiudere la stagione all’Inter, per avere il bonus alla firma dal Paris Saint-Germain. Credo sia sbagliato dire che il calciatore è stato brutto e cattivo. Una volta un club prende i giocatori a zero, un’altra volta li perde a zero. Se l’Inter ascolta offerte, è perché comunque qualcosa in mano in ottica sostituto ce l’ha“.

Calciomercato Inter, erede Skriniar: l’annuncio di La Manna a Tv Play su Smalling

Sempre a Tv Play, anche il procuratore La Manna ha parlato della situazione Skriniar: “L’Inter ora cercherà di venderlo, se ha capito che non c’è modo di arrivare ad un accordo per il rinnovo. Io agente porterei il giocatore a scadenza di contratto“.

La Manna, inoltre, ha un forte presentimento circa l’erede del classe ’95: “Io penso che l’Inter farà entrare in rosa un calciatore giovane alla Gvardiol. Anche se, per me, il club nerazzurro ha già bloccato Smalling per giugno“. Ma c’è anche un’altra pista che porta al Nizza: secondo quanto riportato da ‘interlive.it‘, infatti, per rimpiazzare Skriniar starebbero pensando al centrale classe 1999 Todibo, attualmente in forza ai rossoneri di Francia.