“Colloqui positivi”: l’Inter può sperare nel rinnovo di de Vrij

Da de Vrij ad Acerbi, Baldanzi e Meret: Federico Pastorello fa il punto su alcuni dei suoi assistiti

Da Acerbi a de Vrij, passando per Meret e Baldanzi. Federico Pastorello fa il punto su alcuni dei suoi assistiti nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Rai Sport’.

Si parte con de Vrij, in scadenza di contratto come Skriniar. Se per lo slovacco il rinnovo appare ormai sfumato, per l’olandese la trattativa è ancora in corso. “Ne stiamo parlando con la società – le dichiarazioni di Pastorello – e i colloqui sono positivi. L’Inter vuole che resti, ma non ci dispiacerebbe sondare offerte eventuali da Inghilterra e Spagna. A febbraio daremo una risposta”. Sempre in tema Inter, da decidere il futuro di Acerbi, arrivato in prestito con diritto di riscatto: “Marotta ha detto che vuole tenerlo, ma a determinate condizioni – spiega l’agente -. Trattare con Lotito è difficile ma sono fiducioso che un accordo si troverà”.

Calciomercato, da Meret e Baldanzi: parla Pastorello

Contro l’Inter si è messo in mostra un altro assistito di Pastorello, Baldanzi, autore del gol vittoria per l’Empoli.

Nell’intervista alla Rai, l’agente racconta: “In Italia vengono a pescare i club inglesi perché i prezzi sono ancora ragionevoli. Ho visto l’operazione Kiwior, ma chiaramente vengono anche per i giocatori italiani. Baldanzi, ad esempio, è monitorato da mezza Premier League”.

Sempre i club inglesi sono anche sulle tracce di Meret, portiere del Napoli capolista: “Ha vissuto momento complicati, sembrava vicino alla cessione ma ha reagito da grande uomo e da grande campione. Con il Napoli parliamo per il rinnovo, ma c’è l’interesse anche di club inglesi”. i interessati”.