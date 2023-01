Il Napoli e il caso Osimhen: arriva l’annuncio in diretta

Su Tv Play quest’oggi si è parlato pure dello spinoso caso riguardante il Napoli e più nello specifico il trasferimento di Osimhen dal Lille

Sono letteralmente finiti gli aggettivi per descrivere lo straordinario cammino del Napoli in questa stagione. Un giocattolo quasi perfetto, che porta la firma di mister Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è sinonimo di garanzia in termini di lavoro e indubbiamente merita un riconoscimento importante come lo Scudetto.

Niente è ancora deciso e, finché la matematica non darà il suo verdetto definitivo, bisognerò mantenere una concentrazione più che elevata sul campo. Il percorso è lungo e tortuoso, di conseguenza potrà succedere di tutto da qui ai mesi a venire. Ma di certo non si può non esaltare ciò che stanno facendo gli azzurri, con Kvaratskhelia e compagni che si sono resi protagonisti in positivo pure di un girone Champions nettamente al di sopra delle aspettative.

E il derby vinto ai danni dei cugini della Salernitana è una conferma di come la squadra non sia affatto in calo, anzi. Basti pensare, tra l’altro, al roboante successo contro la Juventus di qualche giorno fa al Maradona. La capolista, dunque, rimane la favorita assoluto per la conquista del principale trofeo nazionale e gran parte del merito va dato a Victor Osimhen. C’è, però, un caso abbastanza spinoso riguardante il bomber nigeriano e, più nello specifico, il suo trasferimento dal Lille. Nelle scorse ore ‘Repubblica’ ha riferito che il procuratore della FIGC, Giuseppe Chinè, chiederà alla Procura di Napoli gli atti dell’inchiesta sul falso in bilancio che riguarda il patron Aurelio De Laurentiis a proposito dell’acquisto del centravanti.

Napoli, caso Osimhen: parla l’avvocato di De Laurentiis

Quest’oggi, a Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play, è intervenuto su questo tema il legale di De Laurentiis Gino Fabio Fulgeri: “Mi consta che i documenti non dovrebbero fornire nuovi elementi rispetto a quanto già stabilito in termini di giustizia sportiva e dai tribunali“.

Fulgeri prosegue: “Non sono nella testa di Giuntoli e De Laurentiis, ma credo non ci sia nulla. Io non ritengo che possano emergere ulteriori novità per la giustizia sportiva, nella quale il Napoli è stato prosciolto. Il Napoli è sereno sul fatto che non ci saranno sorprese rispetto agli elementi che già conosciamo. Abbiamo modo di pensare che ci sarà proscioglimento anche in sede penale. Rischia un processo, poi si vedrà“.