“Come Leao”: caos durante Inter-Empoli

La decisione dell’arbitro finisce nel mirino della critica: ecco cosa è successo nel corso della partita di San Siro

Non manca l’episodio da moviola in Inter-Empoli, match di San Siro, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A.

Nel corso del primo tempo, infatti, Mkhitaryan entra in gamba tesa su Caputo. Dalle immagini si vede come in area di rigore nerazzurra, l’armeno, ex Roma, tocchi la palla prima del volto dell’attaccante dei toscani, che però abbassa la testa. Per Rapuano nessun penalty. Scelta confermata in sala VAR, che ha fatto, però, arrabbiare tanto i tifosi. Sui social non sono mancati i commenti contro la decisione dell’arbitro. Eccone alcuni:

Differenze tra Leao (Ferrari) e Mkhitaryan (Caputo) ? — El Paròn (@elparon1899) January 23, 2023

Ho acceso ora, come mai c’è Caputo con la testa completamente fasciata? — 👑 (@Pirichello) January 23, 2023

No fue penalti a caputo? — Javier Maiale (@javiermaiale) January 23, 2023

Tra l'altro Sergej non colpisce Manolas, qui Caputo prende proprio una scarpata — SMSpecter 2️⃣1️⃣ (@porto_matteo) January 23, 2023