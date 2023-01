Zaniolo via con lo sconto: fissato il nuovo prezzo

L’esterno giallorosso ha rotto con l’intero ambiente dopo aver rifiutato la convocazione per la trasferta di La Spezia

Stavolta sembra essere definitiva la rottura provocata da Nicolò Zaniolo la scorsa settimana con la Roma. Come raccontato nei giorni scorsi, infatti, il centrocampista aveva chiesto al club di non essere convocato in vista della trasferta giocata e vinta ieri pomeriggio per 0-2 contro lo Spezia.

Dopo le parole al veleno pronunciate dal general manager Tiago Pinto nei suoi confronti, in occasione del pre partita di ieri, al termine dell’incontro ci ha pensato José Mourinho a cercare di spiegare quanto accaduto nella scorsa settimana, ribadendo che il suo rapporto con il calciatore è sempre stato ottimo e che, nonostante la richiesta di essere ceduto in questo gennaio, le cose tra di loro non sono cambiate.

Come specificato dallo Special One, però, ad oggi sul tavolo della Roma non vi sono offerte particolarmente soddisfacenti. Com’è risaputo, infatti, per accontentare le richieste dei giallorossi bisognerà presentare una proposta da 40 milioni di euro, preferibilmente per il trasferimento a titolo definitivo o con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un vincolo necessario per consentire al club capitolino di rituffarsi subito sul mercato alla ricerca di un sostituto.

Calciomercato Roma, Zaniolo strappa con la società: i tifosi fissano il prezzo

I 40 milioni di euro stabiliti in maniera piuttosto rigida dalla Roma per la cessione di Nicolò Zaniolo, non sembrano convincere alcuni dei club più interessati come il Tottenham.

Per questa ragione nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it è stato chiesto ai tifosi quale sarebbe la valutazione più adatta per il cartellino dell’ex Inter. Gli utenti di Twitter hanno deciso che il prezzo che più rispecchia il valore del calciatore ammonta a 30 milioni di euro, uno sconto di 10 milioni rispetto all’attuale richiesta della Roma.

Un’opzione che è stata votata dal 31,2% dei tifosi, davanti ad una quotazione di 25 milioni per l’esterno giallorosso con il 29,8%. Se il 22% dei tifosi ha deciso che 20 milioni dovrebbero essere sufficienti per lasciare andare Zaniolo, solamente il 17% condivide la valutazione da 40 milioni stabilita in questa finestra di mercato dalla Roma.